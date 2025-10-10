自由電子報
娛樂 最新消息

譚艾珍國慶日大讚賴清德 感動：愛的能量世界少有

譚艾珍社群發文分享觀看國慶大典感想。（翻攝自臉書）譚艾珍社群發文分享觀看國慶大典感想。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕今（10）日為國慶日，由於是10月10日，又被稱為「雙十節」。藝人譚艾珍自稱像乖寶寶一樣坐在電視前收看直播，更激動到透過社群發文，表達對台灣的祝福，她發文分享自己收看雙十國慶大典的感動，特別感謝近日前往花蓮災區的「鏟子超人」，更感嘆這股愛的能量世界少有。

譚艾珍（左）認為台灣人愛的能量世界少有。圖右為已故男星顏正國。（翻攝自臉書）譚艾珍（左）認為台灣人愛的能量世界少有。圖右為已故男星顏正國。（翻攝自臉書）

譚艾珍在社群發文：（鏟子超人）當台灣轉運，無限感恩。她認為：「這種凝聚龐大無私善念；這種愛的能量世界少有，國慶大典時兩位大人物，都讚嘆鏟子超人愛的能量」。譚艾珍特別提及：賴清德總統堅定的激勵、主席韓國瑜院長溫馨鼓勵，國慶談話大格局，很值得重複觀看。

看了國慶大典的譚艾珍心中充滿感動與希望，認為同住在台灣的人都像親人手足，也是彌足珍貴的緣分，她更讚許「鏟子超人」清除的不只是花蓮光復鄉的淤泥，更期待能剷平各政黨的屏障，疏通心中的堰塞湖。

