搶金馬新人！馬士媛認愛5年樂團男友 不怕給看情慾戲

《左撇子女孩》馬士媛。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕2025高雄電影節於今（10）日正式開幕，電影《左撇子女孩》獲選為雙開幕片之一，馬士媛獲得金馬最佳新演員提名，首次拍電影就遇上情慾戲，坦承當初得知劇情其實很興奮期待，「一開始很好奇要怎麼拍，這是我第一次拍電影， 整個體驗很好，我覺得學到很多。」

《左撇子女孩》馬士媛受訪時放閃5年男友，感謝他一路以來的支持。（高雄電影節提供）

馬士媛與雙人樂團JADE的成員嘟嘟交往5年，被問到與夏騰宏演情慾戲，男友是否會來盯場？馬士媛表示沒有，不過男友非常支持她，也會來看電影。男友獲悉她入圍金馬獎，立刻打電話給女友恭喜，簡直比她還要興奮，「他一回家就快哭了，轉圈圈很浪漫。」男友比他早一步進入演藝圈，很支持她當演員，馬士媛表示：「其實在導演邀約之前，我對人生超級迷惘，他很支持我做的所有決定，一路陪著我。」

夏騰宏、馬士媛在《左撇子女孩》有情慾戲，馬士媛卻坦言很興奮期待。（高雄電影節提供）

此次夏騰宏在《左撇子女孩》中飾演檳榔攤老闆，時常飾演「渣男」的他笑說，這次和劇組合作相當開心，對這種角色已得心應手，被虧是「從從容容，游刃有餘」，不過會叮嚀自己的女兒「不可以選爸爸演的那種男人，但可以選爸爸本身這樣的男人」。

