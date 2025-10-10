日次元系偶像大讚高雄「60元牛肉麵」 網友跪求地址

日本次元系正妹偶像Utane Chan大讚高雄牛肉麵好吃。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日本次元系正妹偶像Utane Chan來台參加動漫祭，順便品嘗高雄美味小吃，其中讓她贊不絕口、肉質鮮嫩多汁的牛肉麵，價格也令她驚訝，她說：湯頭美味、搭辣椒醬汁後更好吃的牛肉麵，一碗竟然只要60元，真是太便宜了。許多網友看了Utane大快朵頤的模樣，紛紛敲碗跪求牛肉麵地址。

Utane這次參加高雄動漫祭，簡直就是美食之旅。（翻攝自X）

Utane這次參加高雄動漫祭，簡直就是美食之旅，她在社群平台曬出一大堆美食照片，除逛駁二藝術特區之外，她也造訪自強夜市，吃了滷肉飯、蛋餅、蘿蔔糕等多款美食，其中她最大力推薦的就是60元的美味牛肉麵。

Utane不斷稱讚台灣的食物真的太棒了！超好吃。（翻攝自X）

Utane說，這是她第一次造訪台灣，大讚高雄是座奇妙的城市，更特別強調「台灣的食物真的太棒了！超好吃」。眼尖的網友發現Utane造訪的牛肉麵店位於左營區立信路，不過店家菜單上牛肉麵價格為90元，Utane應該是寫錯價格。

Utane第一次造訪台灣就留下超棒的印象。（翻攝自X）

