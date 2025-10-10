通化夜市「麵店老闆娘」超正 竟是大咖女星親自下麵

《左撇子女孩》夏騰宏（左起）、鄒時擎、葉子綺、馬士媛。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕2025高雄電影節於今（10）日正式開幕，雙開幕片之一的《左撇子女孩》主創團隊來到雄影共襄盛舉，導演鄒時擎攜演員馬士媛、葉子綺（Nina）及夏騰宏一同接受媒體訪問。該片入圍金馬9項提名，導演鄒時擎有自信拿下最佳劇情片，「這是屬於整個劇組的榮耀」、「謝謝這麼棒的演員以及劇組」。

蔡淑臻在《左撇子女孩》中與葉子綺一起在夜市算鳥卦的場景被刪除。（光年映畫提供）

電影在高雄電影節舉行台灣首映，導演鄒時擎坦言比以往更緊張，「回到家鄉放映，最擔心台灣觀眾的反應，很希望大家能接受。」至於代表台灣出戰奧斯卡最佳國際電影，鄒時擎表示很驚訝，「台灣第一次是本年度的片子（代表出戰奧斯卡），通常都是去年的片子，我覺得非常幸運，在今年這個時候去奧斯卡比賽，壓力是還好，很幸運有這個機會，不是每個片子都能走到這個地方，出國去比賽，能有這個經驗很開心。」

請繼續往下閱讀...

《左撇子女孩》葉子綺被大讚造型就像《Kpop 獵魔女團》的角色般可愛。（高雄電影節提供）

鄒時擎的搭檔，也是奧斯卡得主西恩貝克得知電影入圍金馬獎也很開心，且有點嚇到，對於這部片也有信心能夠闖進最佳國際電影五強。被問到西恩貝克本人是否會來金馬獎？鄒時擎不把話說死：「他是說他很想來，但行程太滿所以還不確定，也許會有驚喜。」提到西恩貝克，鄒時擎笑說：「我媽幫他算過紫薇斗數，說他命非常乾淨，他全家吃素，單純是因為愛護動物。」

《左撇子女孩》夏騰宏（左）、馬士媛在片中有親密戲。（高雄電影節提供）

《左撇子女孩》夏騰宏（左起）、鄒時擎、葉子綺、馬士媛。（高雄電影節提供）

電影講述小人物的故事，主要場景還都在通化夜市拍攝，鄒時擎希望讓演員的妝容都自然一點，沒想到在用iPhone拍攝夜市場景時，蔡淑臻、黃鐙輝完全融入攤販人群，「只要黃鐙輝沒叫賣就不太有人認出，因為他臉其實很好認，民眾容易會認出他。」但飾演麵店老闆娘的蔡淑臻，還真的有人叫她煮碗麵來，且蔡淑臻還真的下麵，看得出來有多逼真。《左撇子女孩》在10月30日在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法