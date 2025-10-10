自由電子報
娛樂 最新消息

吉岡里帆超台！穿夾腳拖買早餐被認出 水上恒司撩粉「哇愛哩」

曾少宗（左起）、吉岡里帆、水上恒司一起大喊「高雄電影節水啦」。（高雄電影節提供）曾少宗（左起）、吉岡里帆、水上恒司一起大喊「高雄電影節水啦」。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕2025高雄電影節今天（10日）開幕，電影《九龍大眾浪漫》的吉岡里帆、水上恒司來台宣傳，沒想到受訪前卻發生小插曲，監製有澤亮哉竟困在飯店的電梯，吉岡里帆緩頰，認為生活中發生一點小意外，代表好事發生的徵兆，水上恒司則搞笑的說：「看到4個人都在很安心。」

《九龍大眾浪漫》被選為高雄電影節的雙開幕片之一，演員吉岡里帆、水上恒司、曾少宗及監製有澤亮哉今天下午一同受訪，吉岡里帆開心以中文大喊「高雄電影節水啦」，表示能從東京來到高雄非常幸福。身為高雄人的曾少宗突然化身觀光大使，大讚高雄有山有海，有非常漂亮的高雄港、旗津，如果有空可以去欣賞這個景色。

水上恒司有夠帥。（高雄電影節提供）水上恒司有夠帥。（高雄電影節提供）

被問到有沒有學中文？主創團隊反過來請教記者，記者則教他們「我愛你」的台語「哇愛哩」，吉岡里帆、水上恒司也當場現學現賣，獲得記者的掌聲。水上恒司最印象深刻的中文是「聖杯」，片中他超接地氣的說「哇災」（我知道），則是他當初在拍攝時詢問翻譯所獲得的答案，「我問翻譯，當下這種場景在市場走路的時候，要跟歐巴桑講什麼話比較自然？所以我就學了哇災。」

吉岡里帆宛如仙女下凡。（高雄電影節提供）吉岡里帆宛如仙女下凡。（高雄電影節提供）

至於吉岡里帆透露，當初她在台灣拍攝期間，認為「想要融入台灣生活，要真的過生活，而不是當觀光客。」因此她到洗衣店洗衣服、超商購物，也知道台灣人早餐習慣外食，所以都到外面吃。被問到難道沒有人認出吉岡里帆嗎？吉岡里帆笑說：「我外出不會穿得像現在一樣漂漂亮亮，我只穿短褲、夾腳拖很難被認出來，但有一兩次被日本觀光客認出來，我有鄭重說『我平時不會這樣』。」

曾少宗（左起）、吉岡里帆、水上恒司一起比愛心。（高雄電影節提供）曾少宗（左起）、吉岡里帆、水上恒司一起比愛心。（高雄電影節提供）

片中擲筊是一個很重要的元素，水上恒司表示，這是他第一次擲筊，覺得半月形非常可愛，「我飾演的工藤發在片中握著筊，思念女主角時，可以看到筊的角都已經破破爛爛了，代表花了很多時間去詢問命運，其實我下戲之後也是一直握在手上，成為了一種道具。」

