《回魂計》遭B站「光速搬走」 台灣網友譙爆：中國什麼都要偷

Netflix《回魂計》才剛上架不久，竟遭中國B站全數搬走。（組合照，Netflix提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕Netflix原創影集《回魂計》開播後立即竄上熱搜，沒想到劇集才剛上線不到24小時，就被中國影音平台「B站」bilibili光速盜版上架，整部「全集」被搬運，引發網友怒轟，「連Netflix原創都敢盜？」、「中國真的沒有版權觀念！什麼都要偷！」

《回魂計》由舒淇、李心潔雙影后領銜主演，邀來賈靜雯、傅孟柏、鍾欣凌等黃金卡司共同飆戲，劇情以母親復仇為主線，結合懸疑與復仇元素，講述舒淇、李心潔飾演的母親角色，在女兒捲入詐騙案後展開跨國追查與反擊行動，影帝傅孟柏則飾演冷血詐騙首腦，劇情緊湊、畫面陰鬱壓迫感十足，上線首日即在Threads、X等平台掀起爆棚討論。

不過，就在台灣與海外觀眾才開追時，卻有網友驚見B站已出現「全集完整版」，留言區更有大批中國網友公然留言「太好看了」、「資源來得真快」。許多台灣網友氣憤痛批，「這也搬太快了吧！」、「中國真的沒有版權觀念！什麼都要偷！」更有人質疑中國平台對國際版權的漠視行徑，直言「難怪外國平台不敢進中國。」《回魂計》在台灣開播後口碑火熱，如今卻因盜版風波意外登上輿論焦點。

