自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《回魂計》遭B站「光速搬走」 台灣網友譙爆：中國什麼都要偷

Netflix《回魂計》才剛上架不久，竟遭中國B站全數搬走。（組合照，Netflix提供）Netflix《回魂計》才剛上架不久，竟遭中國B站全數搬走。（組合照，Netflix提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕Netflix原創影集《回魂計》開播後立即竄上熱搜，沒想到劇集才剛上線不到24小時，就被中國影音平台「B站」bilibili光速盜版上架，整部「全集」被搬運，引發網友怒轟，「連Netflix原創都敢盜？」、「中國真的沒有版權觀念！什麼都要偷！」

《回魂計》由舒淇、李心潔雙影后領銜主演，邀來賈靜雯、傅孟柏、鍾欣凌等黃金卡司共同飆戲，劇情以母親復仇為主線，結合懸疑與復仇元素，講述舒淇、李心潔飾演的母親角色，在女兒捲入詐騙案後展開跨國追查與反擊行動，影帝傅孟柏則飾演冷血詐騙首腦，劇情緊湊、畫面陰鬱壓迫感十足，上線首日即在Threads、X等平台掀起爆棚討論。

不過，就在台灣與海外觀眾才開追時，卻有網友驚見B站已出現「全集完整版」，留言區更有大批中國網友公然留言「太好看了」、「資源來得真快」。許多台灣網友氣憤痛批，「這也搬太快了吧！」、「中國真的沒有版權觀念！什麼都要偷！」更有人質疑中國平台對國際版權的漠視行徑，直言「難怪外國平台不敢進中國。」《回魂計》在台灣開播後口碑火熱，如今卻因盜版風波意外登上輿論焦點。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中