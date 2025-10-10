自由電子報
娛樂 最新消息

陳偉霆和趙露思搞笑夫妻演上癮 《許我耀眼》加演到80集？

陳偉霆（左）和趙露思演夫妻越演越上心。（翻攝自網路）陳偉霆（左）和趙露思演夫妻越演越上心。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕由人氣女星趙露思與陳偉霆主演的都會愛情劇《許我耀眼》，自開播以來話題不斷，不僅流量屢創新高，兩人在劇中玩默契遊戲互潑水、發酒瘋等充滿喜劇梗的劇情，更是讓人捧腹大笑，連原本抗拒演霸道總裁的陳偉霆都忍不住愛上了「沈皓明」這個角色，直說想跟趙露思繼續當夫妻，演成80集的連續劇。

陳偉霆（左）和趙露思在《許我耀眼》中互潑水讓人看了捧腹大笑。（翻攝自網路）（記者胡如虹攝）陳偉霆（左）和趙露思在《許我耀眼》中互潑水讓人看了捧腹大笑。（翻攝自網路）（記者胡如虹攝）

《許我耀眼》講述了為愛偽裝身世的「野心女」許妍（趙露思飾），與家族繼承人沈皓明（陳偉霆飾）從一開始就建立在謊言的婚姻，在真相揭穿後，兩人進入離婚冷靜期，卻意外展開一段笑料百出的追愛與追妻歷程。

陳偉霆（左）和趙露思在《許我耀眼》中互潑水的劇情充滿喜劇效果。（翻攝自網路）陳偉霆（左）和趙露思在《許我耀眼》中互潑水的劇情充滿喜劇效果。（翻攝自網路）

陳偉霆日前和趙露思一起接受媒體訪問，坦言他原本很抗拒演霸道總裁，光是聽到霸道總裁這四個字就沒有好事發生，太危險了。他剛看《許我耀眼》前幾集的劇本，覺得傳統的霸道總裁太蠢了，可能會被罵死了，「連我自己都在罵他！」但是到了第5集、6集之後，發現這絕對不是一般的霸道總裁。

陳偉霆（左）和趙露思演夫妻越演越上心。（翻攝自網路）陳偉霆（左）和趙露思演夫妻越演越上心。（翻攝自網路）

「我被他們帶偏了，太好玩了！」陳偉霆說，趙露思和導演陳暢之前合作過《我，喜歡你》，已經有合作默契，加上趙露思自帶的喜劇效果，所以在拍《許我耀眼》時，他也跟著被帶偏了，帶到了喜劇的路上。趙露思則說陳偉霆演的霸總跟大家所想的霸總不一樣，他有更可愛的一面，在《許我耀眼》這部戲的演出應該會承包他這輩子所有的表情包。

陳偉霆（左）原本很抗拒演霸道總裁，覺得傳統的霸道總裁太蠢了。（翻攝自網路）陳偉霆（左）原本很抗拒演霸道總裁，覺得傳統的霸道總裁太蠢了。（翻攝自網路）

兩人互稱對方演得好，因為有了對方，才能迸出這麼多喜劇的火花。陳偉霆還欲霸不能的說，這部戲如果能拍一年多好，可以無限延伸，變成80集的連續劇。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

