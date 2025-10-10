自由電子報
娛樂 亞洲

果然是邪教 肥胖賴給「小熊維尼鬼附身」信徒爆荒謬洗腦

泰國邪教教主把信徒肥胖賴給「被小熊維尼鬼附身」。（示意圖，與新聞無關）泰國邪教教主把信徒肥胖賴給「被小熊維尼鬼附身」。（示意圖，與新聞無關）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕泰國談話性節目《乘風破浪》（โหนกระแส）有邪教信徒幡然醒悟，自爆過去加入邪教組織的荒唐經驗。前教徒自稱是基督教會，卻扭曲基督教教義，甚至指信徒遭惡靈附體，必須透過驅魔儀式才能趕走魔鬼。一名受害者表示，他過去因為肥胖，有胖墩墩的小肚子，結果被邪教領袖指「遭小熊維尼鬼魂附身」，強迫他砸毀印有小熊維尼圖案的餐桌驅魔，事後肚子還是沒有變小，簡直一派胡言。

多名該邪教組織前信徒，今（10）日在《乘風破浪》踢爆這個裹著基督教會外皮，其實根本是個邪教的組織，該教會領袖聲稱自己擁有「聖靈之火」力量，能驅除附身在信徒體內的邪靈。

前信徒在泰國節目《乘風破浪》上暢談邪教內荒謬洗腦術。（翻攝自x）前信徒在泰國節目《乘風破浪》上暢談邪教內荒謬洗腦術。（翻攝自x）

為取信信徒，教會領袖經常告誡「所有人體內都有鬼魂附身」，還指稱前信徒身上有7隻鬼，前信徒僅1週沒到教會，身上的鬼數量驟增，從7隻變成21隻，倍數成長。這還不是最誇張的，有些信徒被教會領袖宣稱體內藏有超過2千隻鬼，讓人驚掉下巴。

自稱擁有驅除邪靈力量的教會領袖，會透過「驅魔儀式」以手敲打信徒頭部，弟子頭部被擊打後，全身抽搐。一名前信徒說，之前自己因為肥胖被教會領袖稱為被「小熊維尼鬼」附身，當時前信徒家中有一張桌子印有小熊維尼圖案，教會領袖強迫他銷毀餐桌、踩爛並丟棄，但3個月後，前信徒的肚子並沒有變小。

邪教教會領袖聲稱，「任何帶有動物圖案標誌的名牌商品，包括蛇、老虎等造型，全都是惡魔附身物品」，最好的做法就是立刻將有這些圖案的東西丟棄。最慘的一位信徒因為已故母親留下的鑽戒被稱為「母親附身的詛咒物」，竟硬生生被迫脫下，令人覺得荒謬絕倫。

☆民俗說法僅供參考☆

