自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

扯！舒淇、李心潔《回魂計》上線不到1天 中國網站「高清盜版」全播出

導演陳正道（左起）、尹浩宇、劉主平、鍾欣凌、舒淇、李心潔、傅孟柏、蘇格拉瓦·卡那諾、導演許肇任一起合作影集《回魂計》。（Netflix提供）導演陳正道（左起）、尹浩宇、劉主平、鍾欣凌、舒淇、李心潔、傅孟柏、蘇格拉瓦·卡那諾、導演許肇任一起合作影集《回魂計》。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕國際級影后舒淇、李心潔、傅孟柏等人主演的Netflix影集《回魂計》昨下午3點上線，該劇以一起詐騙綁架案為背景，探討兩位母親如何將遭判死刑身亡的詐騙首腦復活，踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。沒想到上線才不到24小時，就有網友發現中國網站「bilibili」已經有全集數的高清版本，讓人傻眼，網友痛批盜版沒版權意識，也相當不尊重製作者、演員們的心血，而Netflix目前尚未有回應。

中國已經有9集高清盜版的《回魂計》，讓人傻眼。（翻攝自bilibili）中國已經有9集高清盜版的《回魂計》，讓人傻眼。（翻攝自bilibili）

對於該劇創作初衷，導演陳正道透露故事其實多年前就已完成，雖然表面看起來是恐怖驚悚片，但實際上充滿黑色幽默與娛樂性，「復仇只是內容之一，更重要的是想讓觀眾喜歡、享受這個故事。」

導演許肇任則說，這個作品看似結束，卻讓人意識到現實中類似的事情仍在發生，「希望觀眾看完能更關心身邊的人、培養同理心。」他也笑說：「最重要的是希望大家覺得好看，能推薦給朋友，期待早日有第二季！」

被問及拍攝時的最大挑戰，陳正道表示，與眾多優秀演員合作是一大考驗，「他們現場的表現常比劇本更好，導演得不斷即時修改、調整節奏。」他也透露故事尚未說完，希望有機會繼續發展。許肇任也補充：「每天都在挑戰，角色進來後讓整體更立體。本來不是動作片，結果越拍越動作，像孟柏的追逐戲、從高處摔下來的場面都很精彩。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中