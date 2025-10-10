扯！舒淇、李心潔《回魂計》上線不到1天 中國網站「高清盜版」全播出

導演陳正道（左起）、尹浩宇、劉主平、鍾欣凌、舒淇、李心潔、傅孟柏、蘇格拉瓦·卡那諾、導演許肇任一起合作影集《回魂計》。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕國際級影后舒淇、李心潔、傅孟柏等人主演的Netflix影集《回魂計》昨下午3點上線，該劇以一起詐騙綁架案為背景，探討兩位母親如何將遭判死刑身亡的詐騙首腦復活，踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。沒想到上線才不到24小時，就有網友發現中國網站「bilibili」已經有全集數的高清版本，讓人傻眼，網友痛批盜版沒版權意識，也相當不尊重製作者、演員們的心血，而Netflix目前尚未有回應。

對於該劇創作初衷，導演陳正道透露故事其實多年前就已完成，雖然表面看起來是恐怖驚悚片，但實際上充滿黑色幽默與娛樂性，「復仇只是內容之一，更重要的是想讓觀眾喜歡、享受這個故事。」

導演許肇任則說，這個作品看似結束，卻讓人意識到現實中類似的事情仍在發生，「希望觀眾看完能更關心身邊的人、培養同理心。」他也笑說：「最重要的是希望大家覺得好看，能推薦給朋友，期待早日有第二季！」

被問及拍攝時的最大挑戰，陳正道表示，與眾多優秀演員合作是一大考驗，「他們現場的表現常比劇本更好，導演得不斷即時修改、調整節奏。」他也透露故事尚未說完，希望有機會繼續發展。許肇任也補充：「每天都在挑戰，角色進來後讓整體更立體。本來不是動作片，結果越拍越動作，像孟柏的追逐戲、從高處摔下來的場面都很精彩。」

