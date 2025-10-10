（專訪）黃秋生入圍金馬莫名其妙 笑稱：吳慷仁舌頭厲害

影帝黃秋生今年以焦點影人身分，帶著新片《不赦之罪》蒞臨高雄電影節。（高雄電影節提供）

〔記者許世穎／專訪〕影帝黃秋生今年被高雄電影節選為「焦點影人」，放映他多部代表作。對此，他笑說：「真的沒什麼特別感覺，但覺得雄影辦得挺好。」他曾說不是很喜歡此次也有放映的《伊波拉病毒》，今笑說：「也可以啦，我還有很多更差的電影。」說著還調侃坐在身旁、與他合作新片《不赦之罪》的導演林善與譚善揚：「比方說他們兩位拍的這部。」

首次有作品在台灣放映，導演林善難掩興奮：「真的很開心。」譚善揚也說：「每次參加電影節都很高興。」談及與影帝合作的契機，譚善揚大讚：「黃秋生是香港的指標性演員。當初寫劇本時想到他，角色就比較容易成形。而且他在《千言萬語》裡也演過神父，感覺很合適。」

黃秋生在高雄接受本報專訪。（記者許世穎攝）

黃秋生則打趣回應：「我接演是因為沒事幹。」但透露初看劇本時，第一個要求是叫兩人重寫：「結果搞了一年，本來以為算了，後來他們又來找我，就覺得很有誠意。」譚善揚笑說，那時剛畢業，很多情節寫得太理想，「秋生哥幫我們帶入人物的思考，讓角色更有血有肉。」

對於年輕編導創作，黃秋生也給出中肯建議：「很多年輕人寫劇本從概念出發，但應該從人物出發。從概念出發會太哲學，講故事要有趣才行。」他在片中飾演一名牧師，面對女兒遭性侵後自殺的悲劇，又重遇加害者，掙扎於寬恕與憤怒之間。對極端情節他淡然說：「分析太多沒意思，講故事要有重點。這種事有可能發生，但可能性很低，是為了戲劇性啦，騙人的。」

《不赦之罪》導演林善（左起）、男主角黃秋生、導演譚善揚一同接受專訪。（記者許世穎攝）

今年他以《今天應該很高興》再度入圍金馬獎最佳男配角，對此他笑說：「入圍已經感到莫名其妙，得獎更不可能，太多高手了。」他還打趣說到時可能典禮上午才來台，如果得獎就「拖著行李箱上台領獎」。談到以《深度安靜》同樣入圍男配角的金士傑，他語氣誠懇：「他是前輩，我從小看他的戲，是演戲的範本。」並說看好他拿獎。

被問到前年擔任金馬入圍揭曉大使時，曾預測吳慷仁「很厲害」，黃秋生笑言：「喔～那個舌頭很厲害的嘛！」正當驚訝他也知道「豆汁兒」一事，他當場推說「是杜汶澤說的啦！」接下來，他還有新片《自殺通告》要宣傳，他說最近都飛來飛去，「台灣是我家嘛！機場都寫『歡迎回家』，那就對啦。」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

