娛樂 最新消息

Ryu又爆私生活黑幕！「家暴辱罵、聯繫前妻」內情全曝光

Ryu（右）遭中國女畫家（左）控家暴，離婚後還與前妻Yuma藕斷絲連。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）Ryu（右）遭中國女畫家（左）控家暴，離婚後還與前妻Yuma藕斷絲連。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕大馬籍YouTuber「Ryu」再陷醜聞風暴，他與前妻Yuma離婚後火速認愛中國女畫家秦思靜，如今卻被公開控訴家暴與情感羞辱。秦思靜揭露2人戀情一開始源於互相慰藉，卻最終演變成「精神折磨」，怒控Ryu家暴更爆粗口謾罵「妓女」等震撼內幕，甚至痛斥指離婚後仍與Yuma藕斷絲連。

Ryu近日在頻道釋出以「突然來了一封信，來自畫家。《只差一點點》」為名的30分鐘影片，親自朗讀女畫家來信並回顧關係變化，信中揭露2人是在Yuma外遇事件後漸漸熟識，秦思靜坦言「我當時對他充滿同情」，更因他一句「我喜歡有文化的，比如妳」而動心。

然而戀情升溫後，Ryu卻開始對秦思靜展現強烈控制欲，經常冷嘲熱諷、貶低她的外貌與自尊，讓秦思靜悲憤表示「他罵我像個妓女」，並指控對方在爭吵中情緒暴走、動手推撞讓她身心俱疲。更崩潰的是，Ryu離婚後仍與前妻Yuma保持密切聯繫。

秦思靜透露，Ryu時常在她面前接聽Yuma電話甚至毫不避諱地說「我正在和喜歡的人相處。」這段曖昧關係讓她逐漸感到被背叛與羞辱。秦思靜在信中直言「我們分手不是因為不愛了，而是因為無法再生活在這樣的關係中。」Ryu被指「嘴上談愛、實際踐踏他人尊嚴！」引發外界對其私生活再度反思。

目前Ryu對外界指控尚未正式回應，但事件已在微博、YouTube及Threads上持續延燒，許多網友批評他「雙面人設崩塌」、「又演又裝可憐！」也有部分粉絲希望Ryu公開說明真相止血，然而輿論持續發酵之際，這場「離婚後戀情崩壞風暴」也再度點燃外界對網紅情感倫理界線的關注。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

點圖放大body

