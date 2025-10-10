自由電子報
娛樂 最新消息

小宇有喜了 預告在平安夜：來了就知道

小宇將在平安夜開唱。（Billboard Live TAIPEI提供）小宇將在平安夜開唱。（Billboard Live TAIPEI提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕Billboard Live TAIPEI由中島美嘉來台開唱揭開序幕後，還有台灣爵士代表Skyline天際線融合爵士樂團音樂才子「小宇」宋念宇，與金曲金音常勝軍淺堤 Shallow Levée接力開唱，分別在12月14日、12月24日及12月27日輪番點燃音樂舞台。

小宇將登上Billboard Live TAIPEI，在平安夜舉辦專場「《記得忘了我》平安夜@Billboard Live TAIPEI演唱會

他直呼：「很榮幸並且期待！」笑稱自己早期做音樂時，製作人就要求他每天follow Billboard排行榜，「那時候參考歌單幾乎都來自Billboard，那是學習各式曲風的重要啟蒙。」

對於將於12月24日平安夜開唱，他笑說：「既然是近距離演出，就希望用最真實的模樣呈現，不論人聲或樂器都會真實演奏。至於有沒有特別的耶誕驚喜？來了就知道，先不劇透！」

