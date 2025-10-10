日本男神現身高雄喝鹹豆漿 新原泰佑害羞認：被自己帥到

《魔女沒條件》導演小南敏也（左起）、男主角新原泰佑、製作人久保和明出席高雄電影節。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕2025高雄電影節於今（10）日正式開幕，日片《魔女沒條件》導演小南敏也、製作人久保和明、男主角新原泰佑下午受訪，親切以中文向大家問好，3人皆表示這是首次造訪高雄，小南敏也透露早晨吃了當地早餐，非常開心，新原則分享與導演一同前往名店「興隆居」用餐，大讚小籠包、鹹豆漿超好吃。只是3人得知很多台灣人也不太喜歡鹹豆漿，立刻發出「ㄟ」的驚呼聲。

新原泰佑受訪大讚台灣鹹豆漿好吃。（高雄電影節提供）

25歲的新原泰佑有「最帥高中生」稱號，他因演出BL劇《25時，赤坂見》打開知名度，談到在片中挑戰突破尺度的親密戲，新原泰佑透露全片皆有親密指導在場，事前也做足準備，「拍的時候盡量讓自己完全變成角色，用他的心情去表演。」他笑說雖然自己的青春經驗與角色不同，但角色面對時間與節奏的方式讓他感到共鳴，「演起來很自然、很投入。」

小南敏也回憶徵選過程，坦言在試鏡時就被新原的眼神電到「全身發抖」，他從近百名報名者中選出新原，「他的眼神裡有熱情、也有火花」，看正片時覺得選他真是1000分的決定。聽到這番話，新原在一旁感動笑說：「真的很想哭，太開心了！」

新原泰佑本人臉有夠小。（高雄電影節提供）

被問到是否常練習「電人眼神」，新原泰佑坦言偶爾會在家對鏡子練習，「會研究眼睛張開的程度，像這個角色的眼神就是半開、比較無神的。」至於會不會被自己帥到？他害羞笑說：「有一點點啦，但這部戲不是比帥，重點是怎麼自然地表現角色。」

談及情色場面的處理，小南敏也表示自己高中時並不受歡迎，但認為青春與慾望本就難以切割，「與其避開，不如誠實地呈現，這樣更貼近原作的真實感。」他更透露原著漫畫家看完試片後十分滿意，笑說新原「簡直和當年畫漫畫時參考的學弟一模一樣」。《魔女沒條件》以青春、慾望與曖昧交織的情感為主題，融合漫畫原作的張力與導演柔軟視角，新原泰佑以真摯表演展現角色的掙扎與純粹，成為本屆高雄電影節備受矚目的話題作品。

