顏正國遺願曝光「放不下家人」 人生最遺憾1事成一輩子的痛

顏正國7日肺腺癌病逝，享年50歲。

〔記者許世穎／台北報導〕「好小子」顏正國7日肺腺癌病逝，享年50歲。今天是他的51歲冥誕兼入殮的日子，負責其喪葬事宜的「鋼鐵爸」現身受訪時表示：「謝謝大家關心，今天剛好也是阿國的冥誕。昨晚有一群好友為他慶生，一直聊到凌晨兩點，替他過了51歲生日。」他也透露，顏正國生前遺願，是希望有人能代他孝養母親，並扶養兩個孩子長大成人。

負責其喪葬事宜的「鋼鐵爸」現身受訪。

鋼鐵爸指出，告別式的確切時間預計明日確認，需待殯儀館上班後安排禮堂。他說，之所以選在今日入殮，是老師看過的吉日，「媽媽和太太討論後，發現這天正好是他冥誕。他出生時是光溜溜地來，現在也光溜溜地走，算是一種圓滿。」

負責其喪葬事宜的「鋼鐵爸」現身受訪。（記者胡舜翔攝）

談到現場情況，鋼鐵爸坦言，顏正國的母親與妻子至今仍難以接受他離世的事實。未來安葬方式目前尚未決定，無論是進塔、樹葬或海葬都在討論中。為讓顏正國體面離開，家屬請來專業團隊為他進行SPA儀式，包括洗身、穿衣與化妝。他說：「退冰後狀態很好，沒有冷藏太久。我想看他最後一面，也必須經過阿國太太同意。阿國瘦太多，目測只有約57公斤，她不希望大家看到他的病容。」

負責其喪葬事宜的「鋼鐵爸」現身受訪。（記者胡舜翔攝）

鋼鐵爸感慨地說，自己至今未曾夢見顏正國，「他沒有入夢，可能是不放心媽媽和孩子吧。」他也代為轉述顏正國的遺願：「他最大的心願，就是照顧好媽媽，陪兩個孩子長到十八歲。」至於他心中最大的遺憾，則是當年服刑時未能送父親最後一程，「那成了他一輩子的痛。」

