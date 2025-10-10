自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

顏正國遺願曝光「放不下家人」 人生最遺憾1事成一輩子的痛

顏正國7日肺腺癌病逝，享年50歲。（記者王文麟攝）顏正國7日肺腺癌病逝，享年50歲。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕「好小子」顏正國7日肺腺癌病逝，享年50歲。今天是他的51歲冥誕兼入殮的日子，負責其喪葬事宜的「鋼鐵爸」現身受訪時表示：「謝謝大家關心，今天剛好也是阿國的冥誕。昨晚有一群好友為他慶生，一直聊到凌晨兩點，替他過了51歲生日。」他也透露，顏正國生前遺願，是希望有人能代他孝養母親，並扶養兩個孩子長大成人。

負責其喪葬事宜的「鋼鐵爸」現身受訪。（記者胡舜翔攝）負責其喪葬事宜的「鋼鐵爸」現身受訪。（記者胡舜翔攝）

鋼鐵爸指出，告別式的確切時間預計明日確認，需待殯儀館上班後安排禮堂。他說，之所以選在今日入殮，是老師看過的吉日，「媽媽和太太討論後，發現這天正好是他冥誕。他出生時是光溜溜地來，現在也光溜溜地走，算是一種圓滿。」

負責其喪葬事宜的「鋼鐵爸」現身受訪。（記者胡舜翔攝）負責其喪葬事宜的「鋼鐵爸」現身受訪。（記者胡舜翔攝）

談到現場情況，鋼鐵爸坦言，顏正國的母親與妻子至今仍難以接受他離世的事實。未來安葬方式目前尚未決定，無論是進塔、樹葬或海葬都在討論中。為讓顏正國體面離開，家屬請來專業團隊為他進行SPA儀式，包括洗身、穿衣與化妝。他說：「退冰後狀態很好，沒有冷藏太久。我想看他最後一面，也必須經過阿國太太同意。阿國瘦太多，目測只有約57公斤，她不希望大家看到他的病容。」

負責其喪葬事宜的「鋼鐵爸」現身受訪。（記者胡舜翔攝）負責其喪葬事宜的「鋼鐵爸」現身受訪。（記者胡舜翔攝）

鋼鐵爸感慨地說，自己至今未曾夢見顏正國，「他沒有入夢，可能是不放心媽媽和孩子吧。」他也代為轉述顏正國的遺願：「他最大的心願，就是照顧好媽媽，陪兩個孩子長到十八歲。」至於他心中最大的遺憾，則是當年服刑時未能送父親最後一程，「那成了他一輩子的痛。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中