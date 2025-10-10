自由電子報
娛樂 最新消息

（影）王世堅最新單曲《沒出息》完整版MV曝光

民進黨立委王世堅意外成為抖音當紅歌手。（本報資料照，記者王藝菘攝）民進黨立委王世堅意外成為抖音當紅歌手。（本報資料照，記者王藝菘攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕65歲民進黨立委王世堅最近是抖音最紅歌手，最近他慷慨質詢片段被中國音樂人做成金曲《沒出息》，成為琅琅上口的曲調，一路從中國紅回台灣，王世堅本人看到的時候都表示「嘆為觀止」。沒想到昨（9）日網友竟然以AI完成《沒出息》完整MV「議場版」，短短24小時吸引超過16萬網友瘋狂按讚。

王世堅《沒出息》有網友幫忙製作成MV「議會版」。（翻攝自YouTube）王世堅《沒出息》有網友幫忙製作成MV「議會版」。（翻攝自YouTube）

近日中國網友及中國音樂人王博將王世堅的質詢台詞重新剪輯，改編成歌曲《沒出息》，歌詞為「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬；睜眼說瞎話，你在哽咽什麼？你在哭什麼啊，沒出息！」原版畫面更搭配王世堅過去在北市議會質詢的畫面，在抖音上爆紅。台灣網友在《No AI No Life》的YouTube頻道放上AI動畫版MV新作「【MV】沒出息 Useless｜議場版 Parliament Version （cover by 音樂人王搏）」。

王世堅本人其實多才多藝，除了問政時巧費心思、準備道具之外，他本人也會演奏小提琴，更喜歡「送禮物」。王世堅曾送現任市長蔣萬安「蔣中正照片」；前任市長柯文哲更收過行李箱、書籍《大青蛙愛吹牛》、龍袍等厚禮，讓許多網友紛紛大讚《沒出息》應該報名金曲獎，更稱讚王世堅：「問世堅情為何物，直叫人連滾帶爬」。

