自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

政學zedx「想忘卻還在」 突遇豪大雨濕成落湯雞

歌壇新人政學zedx發行首專輯。（無有文化提供）歌壇新人政學zedx發行首專輯。（無有文化提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕新人政學zedx推出新歌《塵 dust.》，他用低語般的聲線描寫感情化為塵埃的瞬間，描繪人在失落與懷念之間拉扯的情緒，把那種「明明想放下，卻還在原地」的心境唱進旋律裡，直言這首歌對他來說就像一場自我對話，「有些人事雖然不在了，但留下的情感會一直停留在記憶的角落。」

這首歌的靈感來自政學zedx的友人故事，提及那位朋友在分手後，還是習慣播放對方推薦的歌、走過一起去過的地方。政學zedx看著他努力想放下卻仍被回憶困住，於是寫下這首歌，記錄那種「想忘卻還在」的狀態。他笑說：「那種情緒很真，也很人性，很多人應該都經歷過。」

在拍攝MV時，現場也發生了小插曲。原定外景開拍前突遇豪大雨，整個場地被淹，劇組只能臨時重整劇情與場景。政學zedx笑著回憶：「那場雨真的太誇張，劇組的同事幾乎都全身濕透！」他也說，這次拍攝讓他見識到劇組的臨場反應與靈活應變，「大家當下都超冷靜、很快就找到新的拍法，反而讓畫面更有真實感。」提到這次經驗也讓他學會接受不完美，「有時候臨場的狀況反而會拍出最打動人的畫面。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中