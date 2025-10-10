政學zedx「想忘卻還在」 突遇豪大雨濕成落湯雞

歌壇新人政學zedx發行首專輯。（無有文化提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕新人政學zedx推出新歌《塵 dust.》，他用低語般的聲線描寫感情化為塵埃的瞬間，描繪人在失落與懷念之間拉扯的情緒，把那種「明明想放下，卻還在原地」的心境唱進旋律裡，直言這首歌對他來說就像一場自我對話，「有些人事雖然不在了，但留下的情感會一直停留在記憶的角落。」

這首歌的靈感來自政學zedx的友人故事，提及那位朋友在分手後，還是習慣播放對方推薦的歌、走過一起去過的地方。政學zedx看著他努力想放下卻仍被回憶困住，於是寫下這首歌，記錄那種「想忘卻還在」的狀態。他笑說：「那種情緒很真，也很人性，很多人應該都經歷過。」

請繼續往下閱讀...

在拍攝MV時，現場也發生了小插曲。原定外景開拍前突遇豪大雨，整個場地被淹，劇組只能臨時重整劇情與場景。政學zedx笑著回憶：「那場雨真的太誇張，劇組的同事幾乎都全身濕透！」他也說，這次拍攝讓他見識到劇組的臨場反應與靈活應變，「大家當下都超冷靜、很快就找到新的拍法，反而讓畫面更有真實感。」提到這次經驗也讓他學會接受不完美，「有時候臨場的狀況反而會拍出最打動人的畫面。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法