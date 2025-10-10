自由電子報
娛樂 最新消息

吳慷仁忘情輸誠中國 雙十國慶「噤聲慘遭灌爆」

吳慷仁去年10月10日宣布進軍中國。（本報資料照）吳慷仁去年10月10日宣布進軍中國。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金馬影帝」吳慷仁近年積極布局中國市場，去年10月10日更宣布簽約中國公司，行動與言論備受放大檢視，10月1日中國國慶當天，他在微博轉發官媒《人民日報》貼文，輸誠寫下「惟願山河錦繡，國泰民安～ #新中國成立76週年#」，被網友直指「表態明確」。如今迎來10月10日中華民國雙十國慶，吳慷仁卻全程靜悄悄，臉書無任何祝賀貼文，引發台灣網友怒火灌爆留言區。

中華民國台灣迎來雙十國慶，吳慷仁靜悄悄噤聲遭網友嗆爆。（組合照，翻攝自臉書）中華民國台灣迎來雙十國慶，吳慷仁靜悄悄噤聲遭網友嗆爆。（組合照，翻攝自臉書）

吳慷仁曾憑《富都青年》勇奪金馬影帝，當年感性致詞「我不是一個人」感動無數台灣觀眾，但如今身分與言論轉變，令不少粉絲難掩失望。他10月1日的微博貼文遭轉傳至各大社群後，許多網友湧入他的臉書留言痛批：「既然有空祝中共生日，那今天也該祝賀中華民國吧？」、「不再是一個人，卻忘了自己的國家。」、「演技再好也演不回台灣人的心。」留言區火速變成罵戰現場。

更多網友貼出他當年金馬封帝照片諷刺「靠台灣拿獎、靠中國賺錢」，留言如雪片般湧入：「今天10／10要不要也祝一下中華民國？」、「不用慶祝自己國家生日快樂嗎？」、「當初感動全台，現在卻讓人心寒。」截至目前，吳慷仁未對此作出任何回應，但臉書貼文下方仍持續被洗版，網友怒轟：「這沉默比任何表態都更刺眼。」

