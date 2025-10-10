胡瓜傳《綜藝大集合》不幹了 余天緩頰：要考慮電視台生存

余天（左）、余祥銓。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜傳因不滿電視台要降他主持費，決定不與民視續約、進而向電視台寄出存證信函，消息曝光受到關注，而縱橫演藝圈多年的余天今（10）日久違露面，被問及此事也做出回應。

胡瓜日前受訪曾有感而發提到，現在電視圈大環境不好，透露有動念想收掉節目、專心做YouTube《下面一位》。而事實上，他與民視合約到明年，胡瓜極可能不會再續約、老牌節目《綜藝大集合》也將收攤，如今則傳出是因為電視台要降他主持費，這才成為導火線，據知情人士透露，其實雙方早就以為此談論許久，這幾個月將是關鍵期，民視稍早則再針對傳聞回應表示：「《綜藝大集合》持續錄影中，製作團隊繼續提供精彩歡樂的節目內容回饋觀眾；關於主持合約，仍持續釋出善意繼續溝通中。」

請繼續往下閱讀...

余天（左）、余祥銓。（記者陳奕全攝）

對此，余天則緩頰提到，現在的電視台因為網路崛起的關係，收視不會很高，「主持人必須考慮到電視台生存問題，應該稍微降一點，才會長久，共體時艱。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法