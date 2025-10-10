自由電子報
娛樂 最新消息

王柏傑分手謝欣穎首露面 激動揭「婚禮潑飲料」內幕：很過分

《動物園》王柏傑（左起）、邵雨薇、李淳。（記者廖俐惠攝）《動物園》王柏傑（左起）、邵雨薇、李淳。（記者廖俐惠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕2025高雄電影節今天（10日）開幕，王柏傑、邵雨薇及李淳帶著台劇《動物園》出席，王柏傑證實與謝欣穎分手3、4個月，並情緒激動，坦言對於「互潑飲料」的八卦，非常不開心。

謝欣穎在上個月10日出席活動，證實與王柏傑分手。相隔一個月，王柏傑今天出席活動，透露已經分手3、4個月，有當面講好，並不是不愉快分開的。近期王柏傑在澎湖拍攝台版《我們的藍調時光》，被問到心情如何？他笑說：「因為真的很忙，沒有時間想別的時間，為柴姐（柴智屏）打拚。」

《動物園》監製唐在揚（左起）、王柏傑（左起）、邵雨薇、李淳、導演蘇文聖。（記者廖俐惠攝）《動物園》監製唐在揚（左起）、王柏傑（左起）、邵雨薇、李淳、導演蘇文聖。（記者廖俐惠攝）

至於先前週刊爆料，他與謝欣穎在楊祐寧的婚禮上互潑飲料一事，王柏傑難得大動作在IG反擊：「其實那晚有眼睛的人都知道是誰不小心把飲料灑出來，相信編劇們你們應該也知道是誰，但沒事我們扛。」

今天被問到此事，王柏傑直接坦言「我很不開心」，「平常我不會回應，真的有發生這件事情，代表（爆料者）一定知道事實，張先生（張孝全）被潑到，卻捏造說是我們互潑，真的很過分，明明知道事實，怎麼可以去講不是事實的東西，很過分。」

