娛樂 最新消息

石知田「熱戀」魏漢鼎 同志戀曲逼哭全網：真的好好哭

林書宇與許哲珮合作新歌MV。（雪人音樂提供）林書宇與許哲珮合作新歌MV。（雪人音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕音樂才女許哲珮推出新歌《此刻》，是從家庭VR影片中獲得的靈感，她表示：「我的先生喜歡用VR來紀錄家庭生活，有一天他翻出幾年前拍攝畫面給我看，影片中出現還只會爬行的一歲女兒正奮力朝著我的方向爬過來，彷彿我一伸手就能將她抱起來！這畫面讓我立刻落淚，那本來是我永遠回不去的生命片段，但因為VR保留珍貴的當下，讓此刻成為了永恆，也讓我感受到重新活在那一刻的感動。」

《此刻》由王希文擔任編曲與製作，率領龐大管弦樂團打造如電影主題曲般磅礡氣勢的作品，原本被許哲珮笑稱「沒有電影的電影主題曲」，如今因緣際會，MV邀請到金馬導演林書宇執導，並由石知田、魏漢鼎、米七偶演出，以同志伴侶的日常作為切角，交錯VR影像與現實時空。

林書宇執導許哲珮新歌MV，石知田、魏漢鼎、米七偶跨刀演出。（雪人音樂提供）林書宇執導許哲珮新歌MV，石知田、魏漢鼎、米七偶跨刀演出。（雪人音樂提供）

起初林書宇導演在得知歌曲創作靈感是出自VR影片後，便決定把VR元素化作MV的敘事核心。故事描述一對伴侶因時間流逝帶來的遺憾，透過科技珍藏記憶的幫助下，重新喚回昔日珍貴此刻。簡單的劇情富有著細膩的情感，許多樂迷也感動留言：「紅了眼眶，獻給每個懂愛的人」、「愛沒有不同，MV好美」、「《春光乍洩》電影般的經典大作」、「真的好好哭」。

許哲珮看到完成的MV作品後也表示：「在拍攝現場參與，看著電影工作者們為我的音樂創造出的視覺魔幻，就已經非常感動！最後完成品，真的就是我心中對這首歌最初的期待：一首電影主題曲！」

點圖放大body

