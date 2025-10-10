王淺秋聯手謝向榮主持國慶大典 自嘲妝容土石流

主播謝向榮（左）與媒體人王淺秋是今年國慶大典主持人。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕114年雙十國慶大會今（10）早登場，主播謝向榮與媒體人王淺秋搭檔擔任典禮主持人，王淺秋興奮在社群媒體曝光自己主持妝容及心境，她苦笑因為陽光太強，下舞台之後才發現自己臉上的妝容已經土石流，但仍相當興奮有機會能近距離觀察政治人物台上表現。

王淺秋發現整場典禮最恐怖的敵人竟是「陽光」。（翻攝自臉書）

王淺秋對於能參與「中國民國114年國慶大典」感到非常光榮，真正登場的時候，最大挑戰竟是「陽光」。王淺秋在社群發文笑稱：「全程熱情直曬，眼睛已經快睜不開，加上全身爆汗，汗水不斷流進眼睛，成為『全熟』主持人，走下舞台妝已經土石流」，並附上一個哭笑不得的表情符號。

王淺秋笑說自己主持完妝容都土石流了。（翻攝自臉書）

王淺秋認為有機會能近距離觀察所有政治人物台上表現也相當有趣，當韓國瑜致詞提到大罷免、美濃大峽谷、三個堰塞湖時，王淺秋忍不住觀察每個人的表情，讓她覺得很有趣。王淺秋更認為這次擔任國慶典禮主持人的經驗，比她當初辦婚禮還認真，不過得到的收穫，讓她認為汗水沒有白流。

王淺秋認為這次擔任國慶典禮主持人的經驗，比她當初辦婚禮還認真。（翻攝自臉書）

