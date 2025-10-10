自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王淺秋聯手謝向榮主持國慶大典 自嘲妝容土石流

主播謝向榮（左）與媒體人王淺秋是今年國慶大典主持人。（翻攝自臉書）主播謝向榮（左）與媒體人王淺秋是今年國慶大典主持人。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕114年雙十國慶大會今（10）早登場，主播謝向榮與媒體人王淺秋搭檔擔任典禮主持人，王淺秋興奮在社群媒體曝光自己主持妝容及心境，她苦笑因為陽光太強，下舞台之後才發現自己臉上的妝容已經土石流，但仍相當興奮有機會能近距離觀察政治人物台上表現。

王淺秋發現整場典禮最恐怖的敵人竟是「陽光」。（翻攝自臉書）王淺秋發現整場典禮最恐怖的敵人竟是「陽光」。（翻攝自臉書）

王淺秋對於能參與「中國民國114年國慶大典」感到非常光榮，真正登場的時候，最大挑戰竟是「陽光」。王淺秋在社群發文笑稱：「全程熱情直曬，眼睛已經快睜不開，加上全身爆汗，汗水不斷流進眼睛，成為『全熟』主持人，走下舞台妝已經土石流」，並附上一個哭笑不得的表情符號。

王淺秋笑說自己主持完妝容都土石流了。（翻攝自臉書）王淺秋笑說自己主持完妝容都土石流了。（翻攝自臉書）

王淺秋認為有機會能近距離觀察所有政治人物台上表現也相當有趣，當韓國瑜致詞提到大罷免、美濃大峽谷、三個堰塞湖時，王淺秋忍不住觀察每個人的表情，讓她覺得很有趣。王淺秋更認為這次擔任國慶典禮主持人的經驗，比她當初辦婚禮還認真，不過得到的收穫，讓她認為汗水沒有白流。

王淺秋認為這次擔任國慶典禮主持人的經驗，比她當初辦婚禮還認真。（翻攝自臉書）王淺秋認為這次擔任國慶典禮主持人的經驗，比她當初辦婚禮還認真。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中