台北101首場「國慶無人機煙火」將登場 賈永婕穿祈福衣跑廟裡拜拜

隨著雙十國慶到來，賈永婕宣布將舉辦「台北101首次無人機×煙火共演」。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台北101董事長賈永婕日前特地點亮101外牆，致敬為花蓮光復救災默默付出的英雄，感動無數網友。隨著雙十國慶到來，她更親自宣布將舉辦「台北101首次無人機×煙火共演」，結合科技光影與璀璨煙火，要為國家生日獻上最壯觀的夜景盛典。今（10）日國慶夜表演進入倒數，賈永婕稍早也在社群上寫下：「今天我們準備了A、B plan！」

她透露A方案是「開場煙火1分鐘、無人機10分鐘、最後煙火3分鐘」，若天候不佳無法飛行，則改為「開場煙火4分半鐘」。她也笑說：「請保佑我要成功啊！」語氣可愛又真誠。值得一提的是，賈永婕還曬出自己穿著背後印有「賈董101」的衣服，到廟裡祈福拜拜，親力親為為活動祈求順利。

事實上，她在中秋節時便預告這場盛會，並強調：「災區需要救援，國家也需要運轉。每個人堅守崗位，才是對台灣最深的愛。」她希望透過煙火與無人機，讓世界看見團結的台灣，「無論經歷什麼，我們依然會發光。」

「101國慶夜」演出將於今晚10點登場，最佳觀賞地點包括市府前市民廣場與國父紀念館。主辦單位也提醒民眾留意交通管制，一同見證這場最溫暖、最浪漫的國慶煙火盛典。

