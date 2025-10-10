自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

瑞莎雙十國慶深情告白 台灣小選手披國旗照曝光感動全網

瑞莎（左）釋出小選手肩披國旗照祝福國慶生日快樂。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）瑞莎（左）釋出小選手肩披國旗照祝福國慶生日快樂。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕烏克蘭前韻律體操國手瑞莎（Larisa Bakurova）2016年歸化成為中華民國台灣公民，長年致力推廣台灣韻律體操，今（10日）適逢中華民國雙十國慶，她再度展現滿滿愛台心，以中英雙語祝福表示，「生日快樂 I Love You！」、「Happy Birthday！Love You So Much.」並分享台灣小選手身披國旗的畫面，畫面熱血感人，瞬間掀起網友熱議。

瑞莎釋出身穿藍色運動服、肩披中華民國國旗，自信走在體操賽場上的小選手美照，同時也象徵榮耀與歸屬，從前是烏克蘭國家代表隊選手的她，來台後取得國籍並創立「瑞星韻律體操協會」，多年來親自培育無數台灣小選手登上國際舞台，她常說「台灣是我的家」，這次國慶再度以行動表達對台灣的深情祝福，讓粉絲直呼「她的愛比誰都真誠！」

瑞莎在雙十國慶動情表態「生日快樂 I Love You！」、「Happy Birthday！Love You So Much.」貼文曝光後吸引大量留言，網友們紛紛感動回應「真正的台灣之光！」、「謝謝妳讓國旗在世界飄揚」、「這才是最美的歸屬感！」許多家長也感謝她多年來推動體操教育，「她不是口號愛台，是用行動愛台」，留言區一片溫馨與驕傲，成為雙十節最具正能量的藝人祝賀文。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中