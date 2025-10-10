瑞莎雙十國慶深情告白 台灣小選手披國旗照曝光感動全網

瑞莎（左）釋出小選手肩披國旗照祝福國慶生日快樂。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕烏克蘭前韻律體操國手瑞莎（Larisa Bakurova）2016年歸化成為中華民國台灣公民，長年致力推廣台灣韻律體操，今（10日）適逢中華民國雙十國慶，她再度展現滿滿愛台心，以中英雙語祝福表示，「生日快樂 I Love You！」、「Happy Birthday！Love You So Much.」並分享台灣小選手身披國旗的畫面，畫面熱血感人，瞬間掀起網友熱議。

瑞莎釋出身穿藍色運動服、肩披中華民國國旗，自信走在體操賽場上的小選手美照，同時也象徵榮耀與歸屬，從前是烏克蘭國家代表隊選手的她，來台後取得國籍並創立「瑞星韻律體操協會」，多年來親自培育無數台灣小選手登上國際舞台，她常說「台灣是我的家」，這次國慶再度以行動表達對台灣的深情祝福，讓粉絲直呼「她的愛比誰都真誠！」

瑞莎在雙十國慶動情表態「生日快樂 I Love You！」、「Happy Birthday！Love You So Much.」貼文曝光後吸引大量留言，網友們紛紛感動回應「真正的台灣之光！」、「謝謝妳讓國旗在世界飄揚」、「這才是最美的歸屬感！」許多家長也感謝她多年來推動體操教育，「她不是口號愛台，是用行動愛台」，留言區一片溫馨與驕傲，成為雙十節最具正能量的藝人祝賀文。

