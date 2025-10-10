自由電子報
娛樂 最新消息

曾是國慶領唱！白嘉莉用畫展慶台灣生日 粉絲210萬搶標畫作

白嘉莉過去曾是雙十國慶國歌領唱。（白嘉莉提供）白嘉莉過去曾是雙十國慶國歌領唱。（白嘉莉提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白嘉莉過去曾是雙十國慶國歌領唱，今年國慶選在南台灣與粉絲互動，白嘉莉說：「有好多年的國慶我都受邀回台擔任嘉賓、領唱國歌，今年很特別我用畫展的方式和所有粉絲一起歡慶國恩家慶。」

「白嘉莉美麗傳奇」畫展在高雄左營新光三越舉行中，開展第一天就有超級粉絲用210萬搶標了一幅畫作，還有陶瓷作品也是非常搶手，「其實我的畫風一直在改變，也是受到粉絲給我的力量，生活每天都有不一樣的感動。未來應該不會再開畫展，但是粉絲如果喜歡我的畫，可以預訂，我會全力以赴，用愛完成」。

白嘉莉舉辦畫展。（白嘉莉提供）白嘉莉舉辦畫展。（白嘉莉提供）

白嘉莉2020年返台定居已經5年，有將近三年的時間碰到疫情，她於是宅在飯店裡每天畫畫、看書、聽音樂，「以前在印尼家裡有很多的蘭花，所以幾乎都是畫花鳥，回來台灣這幾年認識很多新朋友，人生有很多新的體悟，所以發展出全新的風格，有魚有馬有貓有狗，好運、溫馨、關懷、富足，是一種溫柔、歡喜的力量，每次完成一件作品就像談了一次戀愛，相信細看作品的朋友都能感受到」。

點圖放大
點圖放大

