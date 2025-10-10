自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

余天露面曝近況！揭買靈骨塔內情 無奈被傳「烏龍死訊」

余天（左）獻花給余祥銓。（記者陳奕全攝）余天（左）獻花給余祥銓。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕77歲余天今（10）日現身攝影棚，為兒子余祥銓跟薔薔搭檔主持的全新節目《大老闆聯盟》記者會站台，而過去余天頻被傳出烏龍死訊，余天今天也忍不住抱怨：「怎麼會一直有人說我死了，我死去哪裡！」真實反應相當爆笑。

余天之前曾有過小中風，經過治療後，目前都無恙，提到現在每一年半、兩年就會去做健檢，而之前傳出余天購買塔位一事，余天則說那是家族性的，本來就有買，「看塔不一定就是我走了，我們在那邊有家族的透天厝

余天無奈澄清自己的死訊，強調自己活得很好。（記者陳奕全攝）余天無奈澄清自己的死訊，強調自己活得很好。（記者陳奕全攝）

如今余天過著含飴弄孫的退休生活，余祥銓也說自己幫爸爸買了很多串流平台會員讓他追劇。余天也說自己今天算是為了余祥銓才露面，不然他幾乎沒有在上電視節目，余天也提到現在很多資深主持人退休，中間這群沒有人接棒，盼余祥銓能好好把握機會。

至於胡瓜傳與民視因主持價碼談不攏，有意不續約、卸《大集合》主持等，余天則說現在的電視台因為網路崛起的關係，收視不會很高，「主持人必須考慮到電視台生存問題，應該稍微降一點，才會長久，共體時艱。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中