余天露面曝近況！揭買靈骨塔內情 無奈被傳「烏龍死訊」

余天（左）獻花給余祥銓。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕77歲余天今（10）日現身攝影棚，為兒子余祥銓跟薔薔搭檔主持的全新節目《大老闆聯盟》記者會站台，而過去余天頻被傳出烏龍死訊，余天今天也忍不住抱怨：「怎麼會一直有人說我死了，我死去哪裡！」真實反應相當爆笑。

余天之前曾有過小中風，經過治療後，目前都無恙，提到現在每一年半、兩年就會去做健檢，而之前傳出余天購買塔位一事，余天則說那是家族性的，本來就有買，「看塔不一定就是我走了，我們在那邊有家族的透天厝。」

余天無奈澄清自己的死訊，強調自己活得很好。（記者陳奕全攝）

如今余天過著含飴弄孫的退休生活，余祥銓也說自己幫爸爸買了很多串流平台會員讓他追劇。余天也說自己今天算是為了余祥銓才露面，不然他幾乎沒有在上電視節目，余天也提到現在很多資深主持人退休，中間這群沒有人接棒，盼余祥銓能好好把握機會。

至於胡瓜傳與民視因主持價碼談不攏，有意不續約、卸《大集合》主持等，余天則說現在的電視台因為網路崛起的關係，收視不會很高，「主持人必須考慮到電視台生存問題，應該稍微降一點，才會長久，共體時艱。」

