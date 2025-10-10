自由電子報
娛樂 最新消息

（獨家）白冰冰國慶華麗戰袍驚豔全場！設計師竟是退休帥警 價碼全揭露

白冰冰壓軸演唱《台灣我的故鄉》，華麗長裙如山水波瀾，氣勢磅礡成全場焦點。（三立提供）白冰冰壓軸演唱《台灣我的故鄉》，華麗長裙如山水波瀾，氣勢磅礡成全場焦點。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕白冰冰在今年國慶晚會上登場，以一襲耀眼奪目的禮服驚豔全場，氣勢宛如女王降臨，被現場觀眾封為「壓軸瑰寶」。她動員16名專業舞者助陣，表演震撼舞台，贏得滿堂彩。這套吸睛禮服出自「魔幻服裝造型師」王子建之手。王子建原是退休員警，近年投身服裝設計界，以巧思與舞台感聞名，曾為蔡依林、任賢齊等天王天后增添光彩。

王子建這回耗時三週、日夜趕工完成白冰冰的國慶戰袍，將華麗與民族意象完美融合。據悉這間禮服要價15萬元，光是布料就高達3萬，加上要把台灣景點地圖投影在裙擺上，布料要用醋酸完全浸泡過，才能呈現如投影幕的效果把圖片投射出來，此外，還有設計費、裁剪打樣等，各種工法都要價不菲。

王子建（左）繪畫功力強，被雷洪認當乾兒子。（王子建提供）王子建（左）繪畫功力強，被雷洪認當乾兒子。（王子建提供）

隨著演出播出後好評如潮，王子建的服裝工作邀約如雪片般飛來，笑說：「目前還欠不少服裝債，要忙到過年才能無債一身輕！」

此外，白冰冰結束演出後，第一時間就傳訊息給王子建分享喜悅。她開心表示：「謝謝子建，這套服裝我看了好幾年，之前一直沒機會用，因為它真的很重，有的舞群不太願意幫我弄。」這次因有16名舞者協助，終於能讓這套服裝登上國慶舞台。她說原本構想更為華麗：「本來還想在裙子上印上台灣的阿里山、日月潭，用LED呈現，這樣裙子就不用那麼重，但現場舞台沒辦法吊掛LED設備，真的很可惜。」

儘管如此，她還是直呼裙子改成像海浪一樣的設計，效果超好，全場都驚呼，連台中市長盧秀燕也很高興，讓白冰冰稱王子建是「我最棒的軍師」，並向他訂製《超級冰冰Show》的服裝，以及之後除夕特別節目造型。

