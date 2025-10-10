自由電子報
娛樂 最新消息

鏟子超人幫台灣轉運！譚艾珍國慶激讚賴清德、韓國瑜「大格局有希望」

譚艾珍（中）祝福國慶之餘，也激讚總統賴清德（左）與立法院院長韓國瑜。（本報組合資料照）譚艾珍（中）祝福國慶之餘，也激讚總統賴清德（左）與立法院院長韓國瑜。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中華民國台灣雙十國慶今（10日）登場，全台各地洋溢慶賀氣氛，資深演員譚艾珍也翻攝電視畫面發文祝福，感性表示「（鏟子超人）幫台灣轉運，無限感恩！」她盛讚國慶典禮上賴清德總統與立法院長韓國瑜的談話「大格局、有希望」，更感動寫下「阿嬤今天像乖寶寶一樣，端坐電視機前收看直播」，一番真摯留言感動網友，留言區湧入「這篇寫出大家的心聲」。

譚艾珍釋出的畫面是CH-47直升機吊掛巨幅國旗從松山機場升空的畫面，她形容當下「看到國旗飄揚就已經很感動」，直言這是一種凝聚無私善念、充滿愛的時刻，並稱「鏟子超人不只鏟除光復鄉的淤泥，也鏟除了政黨間的屏障、疏通了心中的堰塞湖。」她更肯定賴清德與韓國瑜兩位政治人「在國慶談話中展現溫暖與激勵」，強調這樣的氣氛讓人感覺「台灣正走在更好的路上」。

貼文曝光後引發網友熱議，不少人留言讚譚艾珍的發文「溫柔又堅定」、「鏟子超人真的是今年最具象徵的台灣力量」，也有網友回應「祝福台灣正能量光大」、「這才是國慶最感人的篇章」。更有人呼應她的話：「心平氣和、同心協力，因為家和萬事興！」，留言區一片暖流，成為國慶日最具共鳴的藝人發聲之一。

