崔秀彬真的回台灣了！TXT明年首登大巨蛋 門票兩階段販售

「TXT」TOMORROW X TOGETHER去年在林口體育館連唱2場，寫下票房完售佳績。（遠雄創藝提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國男團「TXT」TOMORROW X TOGETHER近日展開出道以來第四次全球巡演「ACT : TOMORROW」，這場巡演今天（10日）宣布來到台北，將在2026年1月31日站上臺北大巨蛋，門票採兩階段販售，分別在10月24日、25日售票。

TOMORROW X TOGETHER由秀彬（SOOBIN）、休寧凱（HUENINGKAI）、杋圭（BEOMGYU）、然竣（YEONJUN）、太顯（TAEHYUN）所組成，全員擁有漫撕男高顏值，舞蹈唱功實力都不容小覷。自出道以來，他們以青春、夢想與成長為主題的音樂風格深受全球粉絲喜愛，不僅屢次刷新專輯銷售紀錄，也在各大頒獎典禮中屢獲殊榮，展現出「第五代男團」的強大存在感。

「TXT」TOMORROW X TOGETHER在林口開場與粉絲相約再次見面。（遠雄創藝提供）

團體於8月22起以首爾為起點，展開第四次全球巡演「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 」，場上最令人動容的莫過於，隊長秀彬唸著信件宣布全員續約，「我們總是跟MOA說『要走得更遠』，為了實現這個約定，我們5個人作為TOMORROW X TOGETHER全續約了。」真心真意透過字句表達出來，台上、台下都哭成淚海。

「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR 」從首爾出發，前往美國洛杉磯、華盛頓等地，接著要走向日本；而他們2024年在林口體育館與MOA約定「一定會再來」，本次巡演也沒忘記守約，即將在2026年1月31日站上臺北大巨蛋。

「TXT」TOMORROW X TOGETHER是HYBE旗下第一個團體站上臺北大巨蛋。（遠雄創藝提供）

TOMORROW X TOGETHER人氣越來越旺，來台場地一次比一次還大，他們即將成為HYBE旗下第一個站上殿堂級場地「臺北大巨蛋」開唱的團體，象徵著他們在全球舞台的地位再度提升。門票分為特A座位區6980元、特B座位區6480元，以及看台座位區5980元、4980元、4480元、3980元、2980元，另有B1看台身障席2990元與L2看台身障席2490元，其中特A座位區6980元更包含彩排福利和限定紀念吊牌，極具收藏價值。

售票將採兩階段開賣，粉絲會員MOA MEMBERSHIP可於10月24日14點至20點優先購票，接著10月25日中午12點全面於拓元售票系統正式開賣。這場演出不僅是他們與台灣MOA久違重逢的舞台，也將是見證TXT成長與實力的華麗一夜。

