自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡瓜傳卸《綜藝大集合》主持 民視回應揭內情

胡瓜主持《綜藝大集合》多年。（資料照，民視提供）胡瓜主持《綜藝大集合》多年。（資料照，民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜日前受訪曾有感而發提到，現在電視圈大環境不好，透露有動念想收掉節目、專心做YouTube《下面一位》。而事實上，他與民視合約到明年，胡瓜極可能不會再續約、老牌節目《綜藝大集合》也將收攤，如今則傳出是因為電視台要降他主持費，這才成為導火線，讓胡瓜決定不續約、進而向電視台寄出存證信函，對此，民視稍早也再做出回應。

胡瓜近年在YT上交出亮眼成績單，還有實境外景節目等，不過胡瓜與民視合約明年1月將到期，他主持《大集合》節目已有24年，如今傳出有打算卸下主持棒，原因則與電視台要降他主持酬勞有關，據知情人士透露，其實雙方早就以此談論許久，這幾個月將是關鍵期，民視也曾回應表示，「由於廣告市場環境不理想，原有價碼希望能有所調整，雙方目前正積極協商。」

電視台稍早則再針對傳聞回應表示：「《綜藝大集合》持續錄影中，製作團隊繼續提供精彩歡樂的節目內容回饋觀眾；關於主持合約，仍持續釋出善意繼續溝通中。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中