胡瓜傳卸《綜藝大集合》主持 民視回應揭內情

胡瓜主持《綜藝大集合》多年。（資料照，民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜日前受訪曾有感而發提到，現在電視圈大環境不好，透露有動念想收掉節目、專心做YouTube《下面一位》。而事實上，他與民視合約到明年，胡瓜極可能不會再續約、老牌節目《綜藝大集合》也將收攤，如今則傳出是因為電視台要降他主持費，這才成為導火線，讓胡瓜決定不續約、進而向電視台寄出存證信函，對此，民視稍早也再做出回應。

胡瓜近年在YT上交出亮眼成績單，還有實境外景節目等，不過胡瓜與民視合約明年1月將到期，他主持《大集合》節目已有24年，如今傳出有打算卸下主持棒，原因則與電視台要降他主持酬勞有關，據知情人士透露，其實雙方早就以此談論許久，這幾個月將是關鍵期，民視也曾回應表示，「由於廣告市場環境不理想，原有價碼希望能有所調整，雙方目前正積極協商。」

電視台稍早則再針對傳聞回應表示：「《綜藝大集合》持續錄影中，製作團隊繼續提供精彩歡樂的節目內容回饋觀眾；關於主持合約，仍持續釋出善意繼續溝通中。」

