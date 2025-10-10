自由電子報
娛樂 最新消息

北館五虎成員悼念！唐振剛讚顏正國表裡如一 黃尚禾三度偕妻到場

唐振剛。（記者胡舜翔攝）唐振剛。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕「好小子」顏正國7日肺腺癌病逝，享年50歲。今天是他的51歲冥誕，靈堂從上午10點到中午12點開放弔唁。他生前執導電影《角頭2：王者再起》創下1.27億票房，片中北館五虎之一的唐振剛今也現身靈堂致意，更坦言去年就知道顏正國生病，但有交代不要對外講，「他對大家真的好，很有義氣，很直率，表裡如一」。

唐振剛、鄭人碩、黃尚禾、張再興、吳震亞飾演的北館五虎於《角頭2：王者再起》首度現身，唐振剛說得知顏正國罹癌後，幫忙保密不對外透露，就是希望他能好好去看醫生、調養身體。他回憶今年初聚餐時碰到顏正國，當時他看來精氣神都不錯，但有稍微瘦一點點，更說自己「吃得比較少一點，但比較健康」。

黃尚禾、李千娜。（記者胡舜翔攝）黃尚禾、李千娜。（記者胡舜翔攝）

之後顏正國入院，唐振剛就沒再見過他，「其實事情有點突然，我相信那個時候國哥也不希望大家去看到他那個時候的樣子」。他形容心目中的顏正國是個表裡如一的人，私下聊天也很直率、簡單。同樣為五虎之一的黃尚禾今天則三度和太太李千娜一同到場悼念，兩人因一同演出顏正國執導的《少年吔》擦出愛火，還有其他到場悼念的人帶著蛋糕，眾人似乎會一起為顏正國慶生。

