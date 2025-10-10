《沙丘》聖母化身AI法官！星爵《關鍵公敵》被控殺妻遭審判

〔記者許世穎／綜合報導〕亞馬遜米高梅影業今年6月底，宣布攜手索尼影業娛樂，由索尼影業負責其旗下影業作品的海外發行，打頭陣作品將是「星爵」克里斯普瑞特，與在《沙丘》系列中飾演「聖母」的蕾貝卡弗格森主演的科幻驚悚動作片《關鍵公敵》。

蕾貝卡弗格森在《關鍵公敵》化身AI法官。（索尼影業提供）

克里斯普瑞特在《關鍵公敵》飾演被控殺妻的高階警探。（索尼影業提供）

《關鍵公敵》由《刺客聯盟》提默貝克曼比托夫執導，故事設定在不遠的未來，普瑞特飾演的高階警探因被指控謀殺妻子接受AI法庭審判。在定罪行刑之前，他只有90分鐘向蕾貝卡飾演的AI法官證明自己的清白。

該片也於紐約動漫展現場搶先公開片段，導演與主要演員更親自分享如何將這場「與時間賽跑」的故事搬上大銀幕。首支電影預告與首張電影海報，也在台灣雙十國慶當天全球公開，拋出「如果被AI法庭判定有罪並將於90分鐘內執行死刑，你該如何利用雲端鍵盤為自己辯護證明清白？」的震撼議題。

《關鍵公敵》曝光海報及預告。（索尼影業提供）

《關鍵公敵》將於2026年2月6日在台上映，亞馬遜米高梅影業其他和索尼影業合作電影還有「雷神」克里斯漢斯沃主演的犯罪驚悚動作片《犯罪101》，以及男神萊恩葛斯林主演的科幻史詩冒險電影《極限返航》，充分展現亞馬遜米高梅希望在索尼的協助下，持續拓展國際電影市場的強烈企圖心。

《關鍵公敵》最新預告：

