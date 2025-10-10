自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《沙丘》聖母化身AI法官！星爵《關鍵公敵》被控殺妻遭審判

〔記者許世穎／綜合報導〕亞馬遜米高梅影業今年6月底，宣布攜手索尼影業娛樂，由索尼影業負責其旗下影業作品的海外發行，打頭陣作品將是「星爵」克里斯普瑞特，與在《沙丘》系列中飾演「聖母」的蕾貝卡弗格森主演的科幻驚悚動作片《關鍵公敵》。

蕾貝卡弗格森在《關鍵公敵》化身AI法官。（索尼影業提供）蕾貝卡弗格森在《關鍵公敵》化身AI法官。（索尼影業提供）

克里斯普瑞特在《關鍵公敵》飾演被控殺妻的高階警探。（索尼影業提供）克里斯普瑞特在《關鍵公敵》飾演被控殺妻的高階警探。（索尼影業提供）

《關鍵公敵》由《刺客聯盟》提默貝克曼比托夫執導，故事設定在不遠的未來，普瑞特飾演的高階警探因被指控謀殺妻子接受AI法庭審判。在定罪行刑之前，他只有90分鐘向蕾貝卡飾演的AI法官證明自己的清白。

該片也於紐約動漫展現場搶先公開片段，導演與主要演員更親自分享如何將這場「與時間賽跑」的故事搬上大銀幕。首支電影預告與首張電影海報，也在台灣雙十國慶當天全球公開，拋出「如果被AI法庭判定有罪並將於90分鐘內執行死刑，你該如何利用雲端鍵盤為自己辯護證明清白？」的震撼議題。

《關鍵公敵》曝光海報及預告。（索尼影業提供）《關鍵公敵》曝光海報及預告。（索尼影業提供）

《關鍵公敵》將於2026年2月6日在台上映，亞馬遜米高梅影業其他和索尼影業合作電影還有「雷神」克里斯漢斯沃主演的犯罪驚悚動作片《犯罪101》，以及男神萊恩葛斯林主演的科幻史詩冒險電影《極限返航》，充分展現亞馬遜米高梅希望在索尼的協助下，持續拓展國際電影市場的強烈企圖心。

《關鍵公敵》最新預告：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中