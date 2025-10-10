胡瓜YT流量破7千萬！網紅曝他3大優勢：很難被複製

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜日前曾有感而發提到，現在電視圈大環境不好，透露有動念想收掉節目、專心做YouTube《下面一位》。如今傳出他有意卸下《綜藝大集合》主持棒引發討論。而觀察他近年轉攻YT做得有聲有色，就連百萬網紅Cheap也曾發文指出胡瓜的成功方式很難被複製。

胡瓜在YT圈交出亮眼成績單。（下面一位提供）

Cheap曾發文提到胡瓜的YT頻道「下面一位」之所以成功主要有三點原因：「1.本身就是實力派主持人、2.有錢也願意燒錢，養專業的YT團隊、3.有人脈，藝人願意上他的YT。」Cheap認為胡瓜的訂閱數、頻道流量表現極好，這種成功方式很難複製。但也曾提到胡瓜YT每集製作費用太高會划不來，事實上，胡瓜也曾笑言自己做YT根本沒回本。

胡瓜頻道目前擁有44萬訂閱，平均每支影片都能有十萬觀看，最高觀看更衝上百萬點擊，累積觀看數則有7千多萬。如今胡瓜有心耕耘網路節目，與民視合約到2026年1月到期，他日前已向電視台寄出存證信函表明不續約意願，不過民視強調雙方合約還在洽談中，胡瓜未來主持動向也受到矚目。

