行腳節目變體能秀！段慧琳搭檔「最速男」跑翻宜蘭

段慧琳（左）、余思達化身「最會跑的主持人組合」跑翻宜蘭茶園。（民視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕民視《Go Go Taiwan》全新主持組合正式亮相，由「外景女鐵人」段慧琳攜手跨欄國手出身的「全能最速男」余思達，兩人一開錄就像拍體能實境秀，從宜蘭冬山的茶園一路狂奔到柚子園，立志成為最會跑的主持人組合，笑喊：「誰說主持人只能走景點？我們是用跑的！」

段慧琳（左）搭余思達，《Go Go Taiwan》新組合衝進茶園柚園狂飆。（民視提供）

余思達是宜蘭之子、前跨欄紀錄保持人，這回化身地主導覽，帶著Windy姐探索中山休閒農業區的「香香主題」，自豪表示：「帶她跑茶園、聞柚子香，是我對宜蘭的浪漫詮釋啦！」沿途不只展現運動底子，也被鄉親熱情認出：「啊你不是宜蘭那個最速的嗎？」笑翻全場。

宜蘭之子余思達（左）親自導覽家鄉景點，風光與汗水並存。（民視提供）

兩人除了在茶園坡地飆汗，還跑進結實纍纍的柚子園，邊錄邊開玩笑：「這柚子太香太誘人，我們真的不能偷摘一顆嗎？」不過真正考驗他們的，是挑戰手作「茶香龍鬚糖」時慘翻車。段慧琳的糖絲糊成「沒睡飽的魔髮絲」，余思達則自嘲：「這真的不是給手殘黨的！」

段慧琳（右）搭余思達，《Go Go Taiwan》新組合衝進茶園柚園狂飆。（民視提供）

即使手作失敗也笑聲不斷，段慧琳大讚搭檔：「他有赤子之心又超能跑，有他在我好輕鬆！」節目組表示，未來將持續打造兩人「衝得動、吃得下、玩得開」的旅遊探險風格，讓觀眾看到最會跑的行腳新搭檔。

