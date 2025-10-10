自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

行腳節目變體能秀！段慧琳搭檔「最速男」跑翻宜蘭

段慧琳（左）、余思達化身「最會跑的主持人組合」跑翻宜蘭茶園。（民視提供）段慧琳（左）、余思達化身「最會跑的主持人組合」跑翻宜蘭茶園。（民視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕民視《Go Go Taiwan》全新主持組合正式亮相，由「外景女鐵人」段慧琳攜手跨欄國手出身的「全能最速男」余思達，兩人一開錄就像拍體能實境秀，從宜蘭冬山的茶園一路狂奔到柚子園，立志成為最會跑的主持人組合，笑喊：「誰說主持人只能走景點？我們是用跑的！」

段慧琳（左）搭余思達，《Go Go Taiwan》新組合衝進茶園柚園狂飆。（民視提供）段慧琳（左）搭余思達，《Go Go Taiwan》新組合衝進茶園柚園狂飆。（民視提供）

余思達是宜蘭之子、前跨欄紀錄保持人，這回化身地主導覽，帶著Windy姐探索中山休閒農業區的「香香主題」，自豪表示：「帶她跑茶園、聞柚子香，是我對宜蘭的浪漫詮釋啦！」沿途不只展現運動底子，也被鄉親熱情認出：「啊你不是宜蘭那個最速的嗎？」笑翻全場。

宜蘭之子余思達（左）親自導覽家鄉景點，風光與汗水並存。（民視提供）宜蘭之子余思達（左）親自導覽家鄉景點，風光與汗水並存。（民視提供）

兩人除了在茶園坡地飆汗，還跑進結實纍纍的柚子園，邊錄邊開玩笑：「這柚子太香太誘人，我們真的不能偷摘一顆嗎？」不過真正考驗他們的，是挑戰手作「茶香龍鬚糖」時慘翻車。段慧琳的糖絲糊成「沒睡飽的魔髮絲」，余思達則自嘲：「這真的不是給手殘黨的！」

段慧琳（右）搭余思達，《Go Go Taiwan》新組合衝進茶園柚園狂飆。（民視提供）段慧琳（右）搭余思達，《Go Go Taiwan》新組合衝進茶園柚園狂飆。（民視提供）

即使手作失敗也笑聲不斷，段慧琳大讚搭檔：「他有赤子之心又超能跑，有他在我好輕鬆！」節目組表示，未來將持續打造兩人「衝得動、吃得下、玩得開」的旅遊探險風格，讓觀眾看到最會跑的行腳新搭檔。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中