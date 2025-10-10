自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

原來林宥嘉有大肌肌！驚人身材曝光：大家不用擔心

〔記者陽昕翰／台北報導〕林宥嘉昨天在社群分享生活近況，加碼曬出健身後的肌肉照，他表示：「我雖然在螢幕上看起來很瘦，但我的BMI是健康的，大家不用擔心。值得跟你們分享的是，我現在很注重健康。」

林宥嘉曬健身成果。（翻攝IG）林宥嘉曬健身成果。（翻攝IG）

林宥嘉推出新專輯，他在IG一口氣分享17則生活與工作照，笑說歡迎歌迷「截圖、儲存、隨便轉發」，希望大家能感受到「活生生的自己」。

林宥嘉與老婆互動很甜蜜。（翻攝IG）林宥嘉與老婆互動很甜蜜。（翻攝IG）

林宥嘉不忘分享與老婆丁文琪的對話。之前丁文琪邀他去東京旅行，他甜蜜回：「當然好，跟妳快樂約會，就是我人生重要意義之一。」沒想到丁文琪卻回：「但跟你逛街是我人生最掃興的事情之一。」還有曬出向丁文琪索吻的照片，夫妻倆的互動可愛。

林宥嘉也提到，前陣子阿嬤離世，藉藍天背景思念至親。他最後感性表示：「我想這個世界上，絕對不是人人都有幸福的家庭，但讓家庭重新幸福起來的關鍵鑰匙，或許就握在你我的手裡。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中