原來林宥嘉有大肌肌！驚人身材曝光：大家不用擔心

〔記者陽昕翰／台北報導〕林宥嘉昨天在社群分享生活近況，加碼曬出健身後的肌肉照，他表示：「我雖然在螢幕上看起來很瘦，但我的BMI是健康的，大家不用擔心。值得跟你們分享的是，我現在很注重健康。」

林宥嘉曬健身成果。（翻攝IG）

林宥嘉推出新專輯，他在IG一口氣分享17則生活與工作照，笑說歡迎歌迷「截圖、儲存、隨便轉發」，希望大家能感受到「活生生的自己」。

林宥嘉與老婆互動很甜蜜。（翻攝IG）

林宥嘉不忘分享與老婆丁文琪的對話。之前丁文琪邀他去東京旅行，他甜蜜回：「當然好，跟妳快樂約會，就是我人生重要意義之一。」沒想到丁文琪卻回：「但跟你逛街是我人生最掃興的事情之一。」還有曬出向丁文琪索吻的照片，夫妻倆的互動可愛。

林宥嘉也提到，前陣子阿嬤離世，藉藍天背景思念至親。他最後感性表示：「我想這個世界上，絕對不是人人都有幸福的家庭，但讓家庭重新幸福起來的關鍵鑰匙，或許就握在你我的手裡。」

