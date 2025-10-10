自由電子報
娛樂 最新消息

行走的百科全書！謝哲青《全民星攻略》3分鐘破9關「終極關鍵」曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕謝哲青之前參加益智節目《全民星攻略》挑戰，超強答題能力，每題只需五秒時間就能毫不猶豫地作答，還能完整的解釋出選擇的理由，成功在3分鐘內順利破9關，抱走獎金10萬元，被稱為「行走的百科全書」讓人印象深刻。而他近日出新書《在黑暗中相遇》，並將在明天安排新書錄影分享會之外，也有「旅途私藏一日限定展」，展覽內容有《全民星攻略》過關背後的關鍵，他說：「「這些物件共同形塑了今日的我，也藏著書中許多靈感來源。」

謝哲青近日出新書《在黑暗中相遇》，內容寫到《全民星攻略》過關背後的關鍵。（大愛提供）謝哲青近日出新書《在黑暗中相遇》，內容寫到《全民星攻略》過關背後的關鍵。（大愛提供）

「旅途私藏一日限定展」展出的物件包含謝哲青為節目《青春愛讀書》每一集主題書所寫的開場手稿，他表示：「我習慣用鋼筆書寫，讓思緒更清晰，也留下我構思節目時的軌跡。」策展的另一部分則與新書內容相關，像是謝哲青從小反覆閱讀的《聖經》與《世界醫療史話》，還有他珍藏多年的坂本龍一CD，以及旅行途中蒐集的物品，包括他在新書中寫到《全民星攻略》過關背後的關鍵，其實都是來自這些物件，甚至節目中意想不到的故事，都能從其中找到線索。

此外，謝哲青新書《在黑暗中相遇》，從疫情開始下筆到現在，他說「我也經歷過低潮、經歷過許多人的離開，這本書是我對生命的思考與記錄」。透過分享他的故事，謝哲青也邀請大家從閱讀中發現不同的人生風景，在書裡、在自己心裡，慢慢找到屬於自己的答案。

謝哲青也分享他創作的小秘訣就是，在忙碌的生活與工作之間，始終保留一個「觀察的角落」。無論在日常或旅行中，謝哲青習慣細看身邊的人與事，思考他們為何與我不同？他說「這些差異的背後，藏著歷史的痕跡與文化的積累，也是每個人獨一無二的故事」。正是這些觀察與思索，成為謝哲青創作的靈感泉源「讓文字不只是書寫，更是對世界的理解與回應」。

