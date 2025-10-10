胡瓜爆被砍1集25萬元主持費 動念辭《綜藝大集合》不續約民視

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜日前受訪曾有感而發提到，現在電視圈大環境不好，透露有動念想收掉節目、專心做YouTube《下面一位》。而事實上，他與民視合約到明年，胡瓜極可能不會再續約、老牌節目《綜藝大集合》也將收攤，如今則傳出是因為電視台要降他主持費，這才成為導火線，讓胡瓜決定不續約、進而向電視台寄出存證信函。

胡瓜主持《綜藝大集合》多年。（資料照，民視提供）

據悉胡瓜主持一集費用約25萬元，一個月下來電視台就要支付近百萬酬勞，如今電視大環境不好，雖然胡瓜是收視保證，但主持費用仍讓電視台吃不消，不過從胡瓜觀點來看，節目出外景幾乎都日曬雨淋，且他已經66歲，主持外景這麼消耗體力他仍堅守崗位，不能接受電視台喊降價。

胡瓜近年在YT上交出亮眼成績單，還有實境外景節目等，不過胡瓜主持《大集合》節目已有24年，如果真的要走向熄燈那天，勢必會讓許多觀眾不捨。

如今胡瓜與民視合約還在談，據悉胡瓜的主持價碼也非外傳一集25萬元，民視也曾回應表示，經律師建議，目前台灣電視台已不再與主持人直接簽約，因此未來將改由大藝公司與電視台簽約。「由於廣告市場環境不理想，原有價碼希望能有所調整，雙方目前正積極協商。」

