才放話「斬首賴清德」！館長突PO「專訪禽獸」影片挨轟：別秀下限

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢日前在直播中喊話「把賴清德狗頭斬下來」引起爭議，進而受到刑事局蒐證，依涉犯煽惑他人犯罪及恐嚇危害安全等罪報請檢察官指揮偵辦。不過昨晚他又突然上傳一支「專訪禽獸」的57秒短片，再次引發熱論。

館長在9日國慶日前夕上傳一支諷刺意味明顯的影片。（翻攝自臉書）

館長在影片中以訪談的形式採訪身穿青蛙裝的受訪者，並問出「當青鳥的難點是什麼？」而對方則說：「司法是自己家的，盜採砂石是無罪的，開槍殺人可以逍遙法外。全台詐騙越打越多，我們把光電板運到南部，還要跟媒體、網軍協調，造謠、抹黑、煽動、分裂、攻擊，這些經驗是無價的。」內容相當諷刺，影片還提到不滑抖音、公審中國配偶、抗中保台又傳紅錢等，以戲謔方式在影射執政黨的支持者。

影片曝光後引來網友連言，有人更直呼：「別一直秀下限，怪丟臉的」、「走火入魔？」、「青鳥還用兒化音，哇好中國風的青蛙。」

