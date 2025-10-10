薛紀綱外遇2年多！女兒哭喊「為什麼要把我生下來」 王湘涵心碎曝對話

〔記者侯家瑜／台北報導〕金鐘兒少主持人王湘涵走過老公「小兵」薛紀綱外遇風波兩年，近來再度以一篇母女對話文引起共鳴。她在社群貼出與女兒的互動，第一句就寫下「為什麼要把我生下來」，坦言從沒想過孩子會問我這句話。

王湘涵回憶，起初只是女兒用太多白膠與沐浴乳做實驗引發的小爭執，沒想到最後演變成一場家庭倫理劇，女兒甚至脫口「我到底是不是妳生的」，質疑中帶著悲愴。

當王湘涵嚴肅地表達「我是妳的媽媽，要尊重我的管教」時，女兒情緒潰堤、哽咽地說出：「我常常在想，妳如果不要把我生下來就好了。這樣妳就不用經歷這些不開心，也不用因為考慮我然後讓自己委屈，妳可以快快樂樂的過生活，找一個對妳好的人。」

這番話讓王湘涵心疼又震撼，她靜靜地回應：「記住，我沒有欠妳什麼，妳也沒有欠我什麼。然後，我也很喜歡跟妳在一起。」母女倆的對話溫柔收尾，也讓網友看哭一片。

兩年前，薛紀綱被爆出軌後淡出螢光幕，王湘涵努力重拾生活節奏。如今女兒一句「為什麼要生我」，讓她內心五味雜陳，她更在文末直言：「小三造業為什麼讓小五擔？」似乎想表態第三者造成的傷痕，憑什麼要由孩子代替承受，語氣充滿無奈與心疼。

貼文一出，網友紛紛留言：「孩子懂事到讓人心疼」、「妳已經做得很好了」、「願妳和女兒都被溫柔以待」。許多人表示，看完這段母女的對話，才真正明白「原諒與成長」並不是一夕之間，而是一段漫長的療癒旅程。

