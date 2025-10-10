自由電子報
娛樂 最新消息

啦啦隊女神突喊「別被誘惑毀掉」 揭圈內生態：一定會被爆出來

「浪LIVE電豹女」笑笑收穫大批人氣。（翻攝自臉書）「浪LIVE電豹女」笑笑收穫大批人氣。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕「棒籃雙棲」的浪LIVE電豹女、樂天女孩成員笑笑以甜美笑容與親和力圈粉無數，日前她再傳出好消息，電豹女粉專正式宣布，笑笑將在今年（2025）至明年的賽季升任副隊長，笑笑坦言接到通知那一刻：「腦袋一片空白、心臟狂跳，真的超級驚訝！但也非常感謝公司信任我，讓我有機會嘗試副隊長的角色。」

笑笑認為，從隊員變副隊長最大的不同是「責任感」。她笑說：「我本來就很雞婆，平常看到小細節都會忍不住提醒大家。現在只是更要主動觀察，幫助隊長小楓讓團隊更好。」

新賽季即將到來，笑笑形容自己是「溫和型輔助派」如果有需要當黑臉，也要當讓人覺得舒服的黑臉，希望可以理性溝通。」

近年來，啦啦隊產業熱度飆升，同時也頻傳爭議話題。對此，笑笑態度明確。她坦言：「大家應該都有認知，身為公眾人物就要有社會責任。破壞三觀的事，在這年頭一定會被爆出來。」她表示：「希望大家都能珍惜現在擁有的一切，不要被誘惑毀掉自己的努力。」這番直率言論，不僅獲得粉絲大讚「夠真」、「敢講」，也讓她在眾多啦啦隊女孩中顯得特別有自覺與格局。

