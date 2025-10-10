知名YTR錄影一半想落跑！蔡尚樺看呆：他在藏

綠茶體力用不完，背起隊友一樹畫面感人。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕大型混合健身運動競技節目《最強的身體》本週日將播出新一集內容，由藝人綠茶率領演藝圈好友元元、一樹及潘映竹組隊挑戰，賽前不被看好的他放話：「一定會讓你們Unbelievable！」果然在比賽中爆發驚人實力，展現領導力與團隊精神，甚至背起隊友一樹衝過終點，老背少場景令全場驚呼。

延續上週《全明星》第四季紅隊的挑戰，本集第四季藍隊成員黃宏軒、陳妤、吳承璟、謝予容也組隊參賽。黃宏軒在推雪橇項目中展現超強爆發力，他興奮表示：「有享受比賽，成績自然會好，第一名就要有第一名的樣子！」陳妤也開心笑說：「我們真的比訓練還要快！」團隊表現讓人刮目相看。

陳德烈帶傷上陣，他盼能平安完賽。（好看娛樂提供）

平時少見外景節目的主持人陳德烈帶傷上陣，他感嘆：「我只希望能平安完賽。」透露自己因童年過胖被嘲笑而開始運動，靠著持之以恆的鍛鍊維持健康與自信。演員周孝安則參與男子單人賽事，結實身材與穩健表現成為賽場焦點，被評為「最強黑馬」。

尼克驚喜登場。（好看娛樂提供）

本集男單亮點還有網紅團體「這群人TGOP」成員尼克也驚喜登場，原本緊張想落跑，沒想到比賽中展現驚人實力，讓主播蔡尚樺驚呼：「確實他不錯，尼克在藏！」完賽後他也自信直呼：「Youtuber最強的！」

