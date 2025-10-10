自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

知名YTR錄影一半想落跑！蔡尚樺看呆：他在藏

綠茶體力用不完，背起隊友一樹畫面感人。（好看娛樂提供）綠茶體力用不完，背起隊友一樹畫面感人。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕大型混合健身運動競技節目《最強的身體》本週日將播出新一集內容，由藝人綠茶率領演藝圈好友元元、一樹及潘映竹組隊挑戰，賽前不被看好的他放話：「一定會讓你們Unbelievable！」果然在比賽中爆發驚人實力，展現領導力與團隊精神，甚至背起隊友一樹衝過終點，老背少場景令全場驚呼。

延續上週《全明星》第四季紅隊的挑戰，本集第四季藍隊成員黃宏軒、陳妤、吳承璟、謝予容也組隊參賽。黃宏軒在推雪橇項目中展現超強爆發力，他興奮表示：「有享受比賽，成績自然會好，第一名就要有第一名的樣子！」陳妤也開心笑說：「我們真的比訓練還要快！」團隊表現讓人刮目相看。

陳德烈帶傷上陣，他盼能平安完賽。（好看娛樂提供）陳德烈帶傷上陣，他盼能平安完賽。（好看娛樂提供）

平時少見外景節目的主持人陳德烈帶傷上陣，他感嘆：「我只希望能平安完賽。」透露自己因童年過胖被嘲笑而開始運動，靠著持之以恆的鍛鍊維持健康與自信。演員周孝安則參與男子單人賽事，結實身材與穩健表現成為賽場焦點，被評為「最強黑馬」。

尼克驚喜登場。（好看娛樂提供）尼克驚喜登場。（好看娛樂提供）

本集男單亮點還有網紅團體「這群人TGOP」成員尼克也驚喜登場，原本緊張想落跑，沒想到比賽中展現驚人實力，讓主播蔡尚樺驚呼：「確實他不錯，尼克在藏！」完賽後他也自信直呼：「Youtuber最強的！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中