鋼鐵爸提前為顏正國過51歲冥誕 感性喊「來世再續兄弟情」

顏正國情同兄弟的摯友鋼鐵爸，為他提前辦冥誕。（翻攝自臉書）

〔記者許世穎／台北報導〕「好小子」顏正國7日肺腺癌病逝，享年50歲。今天是他的51歲冥誕，靈堂從上午10點到中午12點開放弔唁。他的好兄弟「鋼鐵爸」阮橋本也透露，昨晚也與家人、摯友為他慶生，他在貼文中感謝顏正國的照顧和提攜，並請他放心，強調「我一定竭盡所能照顧阮家與顏家」，約定來世再續兄弟情。

鋼鐵爸臉書全文如下：

摯愛的弟弟

阿國 冥誕快樂

今晚家人與至友

全都來跟你慶生

為兄謝謝您

這十年又五個月

以來的照顧與提攜

沒有你

我無法踏進電影圈

沒有你我不會出書

沒有你我不會演講

太多太多的沒有你

我就無法完成的事

為兄感恩你

請你安心放心

我一定竭盡所能

照顧阮家與顏家

你不在的日子裡

我們阮家 顏家

一定會

好好地照顧自己

請你不必掛念

願來世

我們兩家依然

成為緊密的一家人

共同分擔

人生的歡喜與悲傷

永遠互相扶持

弟弟

為兄祝你一路好走

我們來生再續兄弟情

