娛樂 最新消息

熊熊抓姦抓上癮?「開門撞見小三跪床」曝前任偷吃逾10次

熊熊與黃豪平主持NOWNEWS《戀愛熊天秤》（《戀愛熊天秤》提供）熊熊與黃豪平主持NOWNEWS《戀愛熊天秤》（《戀愛熊天秤》提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕熊熊與黃豪平主持NOWNEWS《戀愛熊天秤》，熊熊自曝曾有「捉姦在床」的震撼經歷，她在最新一集節目中透露，曾與前任男友吵架後提出分手並連夜搬家，隔天卻因遺留物品想回去查看，沒想到一開門就見到一名女子穿著前任的大T恤加內褲，在床上，這名女子更是看到熊熊後，立刻跪在床上解釋「對不起，我不知道你們還沒有分手。」熊熊離開後傳訊告知前男友，沒想到對方竟立刻衝到她身邊下跪道歉，熊熊就原諒前男友了。

主持人黃豪平聞言不可置信地直說，這樣竟然還能原諒，熊熊說：「年紀小不懂事，他跟我說因為平常都習慣抱著我睡，我沒有回家所以他睡不著，只是把那個女生想成我，才叫她來，哪時我心想，好吧，那我還是他的第一名。」這段「有毒的關係」持續了六年，熊熊說：「後來我還親眼看到他跟別的女生牽手，質問對方時，前男友竟然反向情勒，說再跟他吵，他就要去飯店睡。」熊熊當時不僅道歉，還立刻做飯給對方吃乞求原諒。

熊熊竟撞見小三在男友床上。（《戀愛熊天秤》提供）熊熊竟撞見小三在男友床上。（《戀愛熊天秤》提供）

熊熊坦言和這任男友交往期間總共被抓包偷吃高達十次，到後來她對抓姦這件事已經「抓上了癮」，甚至有點病態，好像抓的是一種快感，對男友出軌的痛感也越來越低。她回顧這段關係，發現自己其實已經不愛對方，只是在享受抓姦的過程，最後才痛下決心分手。節目中也公布網路票選「你能接受另一半精神出軌還是肉體出軌？」結果顯示，8%網友表示能接受精神出軌、4%能接受肉體出軌，其餘壓倒性比例都選擇「完全不能接受」，顯示大多數人對背叛零容忍。

雖說如此的票選結果，熊熊分析許多女生難以脫離有毒關係的原因，通常是認為「下一個不會更好」或是已經投入了大量時間認為戲棚下站久了就是你的，害怕一離開就會有別人來卡位，黃豪平也建議強調，如果關係中出現精神或肉體出軌的念頭，就代表這段關係本身已經不健康，若想繼續下去兩人就要開放溝通，若無心維持，就應當盡速散開。

