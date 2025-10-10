Jisoo夢幻聯動Zayn！網見關鍵數字「10:10」驚：合作早埋伏筆

Jisoo、Zayn首度合作，推出全新單曲《Eyes Closed》。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團BLACKPINK成員Jisoo與英國唱作天王Zayn Malik夢幻聯手推出全新單曲《Eyes Closed》，在今天（10日）零點時已全球數位上線，昨天釋出的短版MV預告，一小時內已破百萬瀏覽率，完整版官方MV將於今天中午12時全球同步上線。

《Eyes Closed》是Jisoo繼個人迷你專輯《AMORTAGE》後推出的全新作品，Zayn標誌性的深情R&B音色與Jisoo細膩的嗓音，此首單曲只公開了18秒已經強烈的掀起了粉絲的高度討論。

Jisoo、Zayn推出全新單曲《Eyes Closed》，完整MV將在今天上線。（寬寬整合行銷提供）

Jisoo在日前透過個人Instagram接連釋出多張神秘預告照，畫面中出現男性剪影與「EYES CLOSED」字樣，並以一句「a duet is near」揭開序幕，引發全球粉絲瘋狂猜測合作對象。直到最新發文中，剪影男子正式揭曉為Zayn Malik，讓兩位象徵韓流與歐美音樂代表的新世代音樂人首次夢幻合體，話題瞬間登上各大熱搜。

其實早在今年7月，Zayn就曾帶著女兒Khai現身BLACKPINK紐約演唱會，並於社群上分享現場照，留言寫道：「@BLACKPINKOFFICIAL 謝謝你們，我和Khai都很喜歡！」當時便引發外界好奇雙方是否私下相識，沒想到如今正式確認合作，為兩人音樂生涯揭開全新篇章。

Jisoo《earthquake》MV開頭寫著「10:10」，有粉絲認為或許是10月10日推新歌的伏筆。（翻攝自YouTube）

不少BLINK（粉絲名）紛紛化身「偵探」，回頭研究Jisoo先前的單曲《earthquake》官方MV，影片片頭出現的簡訊畫面中，時間顯示「10:10」，粉絲驚呼原來這是早早埋下的彩蛋，傳訊息的人極可能正是本次合作對象Zayn，網友大讚：「原來Jisoo這麼早就暗示合作伏筆，太高招了！」

「Jisoo Shumon 快閃店」將在高雄夢時代登場。（寬寬整合行銷提供）

Jisoo正隨BLACKPINK展開「DEADLINE」世界巡演，演唱會於7月從首爾起跑，8月倫敦站圓滿落幕後短暫休息，亞洲巡迴演唱會將於10月18日和19日以高雄作為首站開唱，在高雄世運主場館舉行。這次巡演將是BLACKPINK自2022-2023年《[Born Pink] World Tour》後再次舉辦的大型巡迴演唱會，在此之前，「Jisoo Shumon快閃店」將於10月11日在高雄夢時代全新開幕。

