娛樂 最新消息

台灣男星發文慶國慶！香蕉嗨穿國旗衣：台灣風景溫暖懷念

香蕉曬與老婆合照慶祝國慶日。（翻攝自臉書）香蕉曬與老婆合照慶祝國慶日。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕今（10）日是國慶日，有藝人發出祝福台灣生日的貼文，男星香蕉則成為第一位發文的台灣藝人，香蕉曬出去年他與妻子在瑞士馬特洪峰旅遊的照片，兩人穿上印有國旗的服裝，貼文曝光也吸引網友按讚。

香蕉高舉國旗、身穿著國旗圖案的上衣，妻子也穿著印有國旗的比基尼，香蕉放上兩人之前在瑞士合照，有感而發直呼，國外風景很新鮮特別、台灣風景很溫暖懷念，並發文寫下：「民國114年了生日快樂，很多美好和感動的事物，天天發生著，出國越多次，越覺得家鄉的美好。每趟遠行都是充電放電的過程，讓回家之後，可以有更多的能量和念頭，回台灣好好過日子」。而事實上，去年香蕉也曾發過同組照片，這次同樣在國慶日曬出，再次吸引廣大網友們留言朝聖。

胡文英慶祝國慶日。（翻攝自IG）胡文英慶祝國慶日。（翻攝自IG）

而藝人胡文英則曬出自己在宜蘭抹茶山風中揮舞國旗的影片，「雖然刮起大風下起大雨還起霧，仍然不減我的熱情，慶祝屬於我們的自由與熱血，無論在哪個年紀、哪個地方，我都驕傲的熱愛這片土地！」

