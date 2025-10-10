自由電子報
娛樂 最新消息

恭喜！五熊國慶日當媽 嗨喊：歡迎雙十寶寶

五熊今迎雙十寶寶，一家三口拍下第一張全家福。（翻攝自IG）五熊今迎雙十寶寶，一家三口拍下第一張全家福。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「五熊」蔡頤榛在電視劇《終極一班》中飾演的蔡五熊一角廣為人知，曾獲得金鐘獎兒童少年節目主持人獎項，親切的螢幕形象深植人心，她2020年結婚、2025年2月14日宣布懷孕喜訊，今宣布順利生下兒子，開心表示「歡迎雙十寶寶」。

她在國慶日報喜，證實平安順產，「母子均安」，並抱著剛出生的兒子，狀態看來不錯。網友得知喜訊後，也紛紛留言道賀，「恭喜，媽媽辛苦了」。

五熊剛生完寶寶，氣色看起來非常好。（翻攝自IG）五熊剛生完寶寶，氣色看起來非常好。（翻攝自IG）

此外，五熊之前受訪時提到，懷孕後性格更加不一樣，之前是完美主義者，如今能夠放輕鬆放過自己，隨心所欲保持愉悅的心情，讓自身維持心情最好、寶寶最舒服的狀態，先生現在都笑說：「我老婆是不是基因突變！」而這種種改變讓她也挖掘到另一個自我，這樣的自己也很好，她指出世界上沒有天生一對，但夫妻為了生活、相處，一點一滴做出的改變、彼此學習為對方犧牲、委身於婚姻關係，便是佳偶天成的先決條件。

