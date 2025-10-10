自由電子報
男星認了同婚「騎士守護女王」 浪漫婚禮場面曝光

初孟軒（右）形容在《就算一個人也可以好好的吃飯2》和徐鈞浩在劇中關係如「騎士與女王」。（公視+提供）初孟軒（右）形容在《就算一個人也可以好好的吃飯2》和徐鈞浩在劇中關係如「騎士與女王」。（公視+提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕初孟軒在公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》飾演內斂理性的「布朗尼」、徐鈞浩飾演感性衝動的「紅豆泥」，李玲葦飾演的艾蜜莉在劇中成為這對「尼泥CP」的證婚人，她笑說：「我原本不是腐女，但這次真的嗑到了，他們太有愛了！」

初孟軒與徐鈞浩為了在《好好吃飯2》飾演「尼泥CP」，兩人從第一天見面就密集討論角色個性與相處邏輯，徐鈞浩形容：「我們的婚禮很戲劇性，我想，紅豆泥就是那個需要被保護的女王，而布朗尼是那位最忠誠的騎士。」初孟軒則表示常常在對戲時被紅豆泥的可愛反應逗笑，「真的有時候會笑場。」但同時也很快建立起屬於兩人之間的默契，「我們從相遇、為什麼相愛，到現在的婚姻狀態都有聊過。布朗尼是一個有很多不安的人，而紅豆泥像一塊拼圖，讓他不再迷惘。」

初孟軒談到這次詮釋《好好吃飯2》中多元情感的角色，他認為：「規則是人定的，情感才是最核心的部分。我著重的是兩人之間情感的碰撞與交流，並不是要去演一個『特殊』的情侶。」徐鈞浩則是第一次挑戰性格氣質如此高張力的角色，台詞感性奔放，讓他備感演出難度，更擔心落入刻板印象或不小心醜化角色，但他成功用自己的方式詮釋這位任意釋放情感的「女王」，「這個女王很可能會因爲一句衝動的話走到意想不到的境地，演起來很痛也很過癮。」

李玲葦（中）直呼初孟軒（右）和徐鈞浩在《就算一個人也可以好好的吃飯2》默契太好，自己成功「嗑到CP」。（公視+提供）李玲葦（中）直呼初孟軒（右）和徐鈞浩在《就算一個人也可以好好的吃飯2》默契太好，自己成功「嗑到CP」。（公視+提供）

《好好吃飯2》女主角李玲葦在劇中擔任「尼泥CP」的證婚人，她不只戲裡見證兩人婚姻，戲外也見證初孟軒和徐鈞浩的好默契，她笑說：「這兩個人定裝拍攝時就超有火花，明明沒合作過，卻像認識十年一樣有默契！」

她也大讚兩位演員活力滿點，「大家一聊起來就嗨到回家喉嚨都沙啞。這是我第一次不是從劇本，而是從現場第一排直接『嗑到』一對CP，真的超級無敵合！」

《好好吃飯2》第一部將於11月1日在公視+上線；第二部將於11月11日在公視+上線。

