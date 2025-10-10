自由電子報
娛樂 最新消息

楊洋「修仙」成功 帥到連手機殼都給炸裂開了

楊洋帥到連手機殼都給炸裂開了。（翻攝自楊洋微博）楊洋帥到連手機殼都給炸裂開了。（翻攝自楊洋微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕楊洋「修仙」成功之後，帥度更上一層樓，竟然帥到連手機殼都給炸裂開了？

楊洋素顏頂著炸毛髮型還是一樣帥。（翻攝自楊洋微博）楊洋素顏頂著炸毛髮型還是一樣帥。（翻攝自楊洋微博）

自從主演的《凡人修仙傳》廣受好評，楊洋一洗《我的人間煙火》被嫌演技油膩的負評，再度收服粉絲的心，一舉一動都在粉絲眼冒粉紅泡泡的關愛中。昨天他在微博分享一組旅行生活照，頂著剛睡醒的炸毛髮型素顏入鏡，搭配休閒裝與鴨舌帽，毫無妝髮，充滿生活感的照片，立刻引起粉絲的討論。

楊洋素顏像呆萌少年。（翻攝自楊洋微博）楊洋素顏像呆萌少年。（翻攝自楊洋微博）

他的素顏炸毛模樣超真實，但卻感覺就像是從漫畫裡走出來的「呆萌少年」，雖然形象有點「邋遢」，但卻可愛到爆，被網友公認「真帥哥無懼素顏」，「越素顏越嫩」，「不愧為多年的軍藝校草，光站著那不動就讓人覺得賞心悅目」、還有人說他在娛樂圈開啟了一條「真實人設」的新賽道，說他簡直就是掌管素顏的神！

帥哥楊洋是中國頂流男星，被網友形容是掌管素顏的神。（翻攝自楊洋微博）帥哥楊洋是中國頂流男星，被網友形容是掌管素顏的神。（翻攝自楊洋微博）

楊洋除了素顏炸毛引起話題，連他的手機殼手機殼一天比一天裂了，也上了熱搜。因為楊洋常拿手機自拍，網友發現他的手機每天裂痕都有新花樣，還扒出「破碎時間線」，前幾天裂一半，今天直接碎到底，更離譜的是，有人還把裂痕跟他新劇角色綁一起，甚至有人出高價收同款裂殼，果真人帥真好，連手機殼也享受到特別的待遇。

楊洋常自拍分享旅行生活。（翻攝自楊洋微博）楊洋常自拍分享旅行生活。（翻攝自楊洋微博）

楊洋拍完戲喜歡旅行放鬆心情。（翻攝自楊洋微博）楊洋拍完戲喜歡旅行放鬆心情。（翻攝自楊洋微博）

