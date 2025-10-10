席琳娜婚禮沒邀捐腎閨密！法蘭西亞認關係疏遠 首度鬆口「反目真相」

席琳娜戈梅茲婚禮，遭指未邀曾捐贈腎臟給她的法蘭西亞。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國流行天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）日前與音樂製作人班尼布蘭柯（Benny Blanco）低調完婚，現場星光熠熠，包括泰勒絲（Taylor Swift）、柔伊索達娜（Zoe Saldaña）等名人皆現身祝賀，不過曾在2017年捐腎救她一命的閨密法蘭西亞雷莎（Francia Raisa）卻未受邀出席，引爆外界對兩人關係變化的熱議。然而，法蘭西亞近日首度鬆口自清「我們之間沒有吵架，也沒有誰對誰生氣。」

法蘭西亞近日受訪時強調，知道席琳娜結婚也真心為對方開心，但外界不斷將兩人塑造成「反目成仇」的關係讓她相當無奈，「你問我的，都是媒體捏造的謠言。」同時駁斥外傳她因不滿席琳娜術後吸菸、或關係破裂的說法，「我們只是聯絡變少，不代表就有心結。」事實上，法蘭西亞早在2022年就曾對《滾石雜誌》爭議留言「Interesting（有趣）」掀波，當時被認為是對好友「唯一朋友是泰勒絲」一說的不滿，如今再度成為焦點。

談起當年捐腎往事，法蘭西亞語氣平靜卻深刻表示「醫生當初提醒我，這是『捐贈』，就像你捐錢給慈善機構，不會去追問那筆錢被怎麼用。」她強調從沒後悔過，「我能說我救過一條命，這就是我最大的驕傲。」即便這次沒有受邀參加婚禮，她仍選擇送上祝福「她已擁有自己想要的人生，而我也走在屬於我的道路上，也許有一天我們會再好好談談。」

