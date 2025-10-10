自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

席琳娜婚禮沒邀捐腎閨密！法蘭西亞認關係疏遠 首度鬆口「反目真相」

席琳娜戈梅茲婚禮，遭指未邀曾捐贈腎臟給她的法蘭西亞。（組合照，翻攝自IG）席琳娜戈梅茲婚禮，遭指未邀曾捐贈腎臟給她的法蘭西亞。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國流行天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）日前與音樂製作人班尼布蘭柯（Benny Blanco）低調完婚，現場星光熠熠，包括泰勒絲（Taylor Swift）、柔伊索達娜（Zoe Saldaña）等名人皆現身祝賀，不過曾在2017年捐腎救她一命的閨密法蘭西亞雷莎（Francia Raisa）卻未受邀出席，引爆外界對兩人關係變化的熱議。然而，法蘭西亞近日首度鬆口自清「我們之間沒有吵架，也沒有誰對誰生氣。」

法蘭西亞近日受訪時強調，知道席琳娜結婚也真心為對方開心，但外界不斷將兩人塑造成「反目成仇」的關係讓她相當無奈，「你問我的，都是媒體捏造的謠言。」同時駁斥外傳她因不滿席琳娜術後吸菸、或關係破裂的說法，「我們只是聯絡變少，不代表就有心結。」事實上，法蘭西亞早在2022年就曾對《滾石雜誌》爭議留言「Interesting（有趣）」掀波，當時被認為是對好友「唯一朋友是泰勒絲」一說的不滿，如今再度成為焦點。

談起當年捐腎往事，法蘭西亞語氣平靜卻深刻表示「醫生當初提醒我，這是『捐贈』，就像你捐錢給慈善機構，不會去追問那筆錢被怎麼用。」她強調從沒後悔過，「我能說我救過一條命，這就是我最大的驕傲。」即便這次沒有受邀參加婚禮，她仍選擇送上祝福「她已擁有自己想要的人生，而我也走在屬於我的道路上，也許有一天我們會再好好談談。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中