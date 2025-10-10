《順風婦產科》25年後重聚！81歲龍女召集原班人馬 粉絲淚喊：青春回來了

《春風婦產科》李昌勳（左起）、李泰蘭、鮮于龍女、朴英奎、金成恩、美月、義燦重聚。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾火遍全亞洲的經典韓劇《順風婦產科》時隔25年再度引爆回憶殺！劇中「龍女」鮮于龍女已年屆81歲，半年前開設YouTube頻道後人氣不減，最新一集竟邀來朴英奎、李泰蘭、李昌勳、金成恩、義燦、美月等「順風班底」齊聚合體，畫面曝光瞬間掀起網友暴動，齊聲狂喊「我的青春回來了！」

鮮于龍女在節目中以招牌爽朗笑聲迎接昔日搭檔，朴英奎依舊笑點滿滿、李泰蘭氣質依舊，連李昌勳與金成恩的互動都被粉絲笑稱「根本回到順風產房。」這場難得的重聚畫面被上傳後，短短幾天就突破百萬觀看，許多網友感嘆「20多年過去了，大家都沒變！」、「這才是真正的經典重生。」

影片曝光後，留言區湧入全球粉絲留言朝聖「順風婦產科是我的童年！」、「龍女奶奶好有活力！」、「看到他們一起吃飯就想哭。」韓媒也盛讚這場合體是「韓劇史上最懷舊的一幕」，直呼這一幕證明《順風婦產科》不只是情境喜劇，更是一代人的集體記憶。

