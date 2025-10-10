自由電子報
娛樂 最新消息

杜汶澤國慶表態「祝願我國國泰民安！」 全網讚爆：比誰都愛台灣

杜汶澤在雙十國慶激情表態，讓台灣網友們為之動容。（資料照，記者陳奕全攝）杜汶澤在雙十國慶激情表態，讓台灣網友們為之動容。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕杜汶澤國慶再度展現「台灣魂」！他昨（9日）參與中華民國114年大陸委員會國慶晚宴，並釋出現場照感性表示「感謝你們對我的愛戴，祝願我國國泰民安，假期開始了，國慶快樂！」一席「我國」發言引爆全台網友為之動容直呼「這才是真台灣人！」、「他講的每個字都比某些人有力。」

2022年，杜汶澤正式取得中華民國身分證成為「正港台灣人」，去年更參與人生首次民主選舉，當時在得知賴清德、蕭美琴勝選後立刻開香檳慶祝，展現他對民主價值的熱情。如今，適逢雙十國慶，杜汶澤動情表態，「感謝你們對我的愛戴，祝願我國國泰民安，假期開始了，國慶快樂！」語氣誠懇，充滿歸屬感，也以行動表達對台灣的深厚認同。

杜汶澤祝願我國泰民安的文章曝光後，留言區湧入大批台灣網友力挺「國慶快樂！謝謝你愛台灣！」、「有你這樣的藝人真感動」、「真正愛國不是喊口號，而是行動支持」。許多粉絲更激情喊話，希望杜汶澤繼續拍出更多以台灣為題的作品，直喊「杜汶澤比很多在台藝人還像台灣人！」

